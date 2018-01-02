إخلاء سبيل المتهمين برفع علم المثليين

نجوى عبدالعزيز



قررت محكمة جنايات قبول استئناف أمر حبس المتهمين سارة حجازي وأحمد علاء المتهمين برفع علم المثليين على قرار حبسهم 15يوما، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنيه.



ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لحجازي تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام.



كما وجهت لأحمد علاء تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالطرق العلانية.