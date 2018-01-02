news image الإسكندرية

166 مصنعا مغلقا فى برج العرب و93 بالإسكندرية

معتز محمود كشفت هيئة التنمية الصناعية عن تعثر نحو 200 مصنع فى المدن الصناعية بالإسكندرية. وقالت المهندسة أمانى مؤمن، مساعد رئيس الهيئة للإستراتيجيات والتعاون الدولى، إنه حصر المصانع المتعثرة فى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنها تصل بالإسكندرية إلى نحو 93 مصنعا، فضلا عن 166 مصنعا فى مدينة برج العر

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news image تأميـــن

فاروس وزكى هاشم مستشارا استحواذ القابضة الكويتية على الدلتا للتأمين

❐ الجوهرى: ندرس العرض.. والمساهمون الرئيسيون لم يحسموا موقفهم ❐ عبد المنعم: الصفقة تقترب من 300 مليون جنيه.. والتمويل ذاتى  الشاذلى جمعة ومصطفى طلعت تستعدُّ شركة القابضة المصرية الكويتية للتقدم بعرض شراء للهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على %99 من أسهم شركة الدلتا للتأمين خلال أيام، ع

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news image الإسكندرية

إسناد حواجز قايتباى إلى هارونكو بقيمة 235 مليون جنيه

مها يونس أسندت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، مشروع حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباى، لعمل سلسلة من الحواجز المائية لحمايتها «المرحلة الأول»، إلى شركة "هارونكو" للإنشاء والتعمير، وذلك بقيمة 235 مليون جنيه، وذلك بالمناقصة العامة التى حملت 

news image سيـــاســة

برلمانى يطالب بتوحيد نماذج بيانات المستثمرين

ياسمين فواز تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار، بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية. وصرح فؤاد بأنه يستوجب على المستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية عند رغ

سيـــاســة

عودة وزير سعودي إلى عمله بعد احتجازه متهمًا بالفساد

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RT

نشرت وسائل إعلام سعودية، بينها وكالة "واس" الرسمية، صورًا من جلسة لمجلس الوزراء قالت إنها انعقدت اليوم الثلاثاء ظهر فيها وزير المالية السابق، إبراهيم العساف، وهو يحضر الاجتماع.

وتظهر الصور العساف وهو يجلس حول طاولة الاجتماع، الذي ترأسه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجرى بمشاركة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ويعد هذا الظهور الأول للعساف بعد أن ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن السلطات السعودية احتجزته في أوائل نوفمبر من العام الماضي في إطار حملة مكافحة الفساد.

وأكدت وسائل إعلام سعودية لاحقًا أن العساف، الذي تولى منصب وزير المالية في السعودية من العام 1996 إلى العام 2016، ويشغل حالية حقيبة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، عاد لممارسة عمله في الحكومة السعودية.

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية أن هذا الظهور يأتي "بعد ثبوت براءته من التهم التي وجهت له ومغادرته فندق ريتز كارلتون مؤخرا".

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن السلطات السعودية "لم تصدر قرار بإعفاء الوزير العساف من منصبه عقب تلقي البلاغات وبدء التحقيقات معه، وما إن ثبتت براءته حتى عاد لممارسة عمله بشكل طبيعي".

يذكر أن السعودية تشهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 من المشتبه بهم، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار.
مجلس الوزراء
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