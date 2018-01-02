تعرف على أحدث أسعار الميكروباصات خلال يناير

متابعات
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لم تطلب من إثيوبيا استبعاد السودان من المفاوضات حول سد النهضة، مشيرا الى أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية السوداني عقب زيارته لأديس أبابا ليعلمه بتفاصيل المبادرة المصرية حول سد النهضة , ولم يصل رد حتى الآن من جانب السودان.
وأعرب شكري، خلال مداخلة هاتفية ب
رحاب صبحى
أبدى جمال عبد الرحيم، وكيل مجلس نقابة الصحفيين دهشته بتصريحات منسوبة لأحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشير إلى أن لجنة الشكاوي بالمجلس تحقق حاليا في شكوي مقدمة ضد الكاتب الصحفى الدكتور عمرو الشوبكي الخبير والباحث المعروف بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فيما تضمن
ناقش محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط آليات دعم نقابة الزراعيين بالمحافظة من خلال توفير المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات مجانا وخاصة أفات سوسة النخيل إلى جانب إدخال محاصيل زراعية جديدة خالية من المبيدات تصدر للخارج بأسعار مميزة لفتح آفاق جديدة للتنمية.
وأضاف الزملوط خلال زيارة النقيب العام ل
في قطاعي الطرق والكباري
تشهد مصر، خلال ساعات افتتاح 13 مشروعا جديدا في قطاعي الطرق والكباري بتكلفة 8 مليارات و400 مليون جنيه.
والمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى طريق شبرا/ بنها الحر بطول 40كم بتكلفة 3.3مليار جنيه علاوة على تكلفة نزع الملكية ومشروع محور بنها على النيل ب
العلامة
الميكروباص
نظم التشغيل
أسعار نوفمبر 2017
أسعار يناير 2018
مقدار التغيير
GOLDEN DRAGON
HAICE
بنزين - مكيف
204
210
6
TOYOTA
سولار - مكيف
630
630
0
Brilliance
H1
بنزين
بنزين - مكيف
205
220
215
225
10
5
King Long
XMQ6500E
155
168
13
سولار
0
212
0
المصدر: وكلاء السيارات القيمة: باﻷف جنيه