تعرف على أحدث أسعار الميكروباصات خلال يناير

المال - خاص



رصدت "المال" أسعار 4 ميكروباصات اﻷكثر انتشارًا داخل السوق المحلية، إذ تراوحت أسعارها بين 210 و630 ألف جنيه بمختلف الفئات، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة الصادرة عن الوكلاء خلال يناير 2018.



وارتفعت أسعار ميكروباص جولدن دراجون "HAICE" إلى 210 ألف جنيه خلال يناير بدلاً من 204 ألف خلال نوفمبر الماضي، وبلغت أسعار ميكروباصات تويوتا "HAICE" نحو 630 ألف.



وصعدت أسعار ميكروباصات بريليانس "H1" الفئة اﻷولي إلى 215 ألف مقابل 205 ألف، كما وصلت أسعار "H1" الفئة الثانية إلي 225 ألف مقارنة بـ220، أما أسعار "كينج لونج" تتراوح ما بين 168 و212 ألف جنيه.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"؛ فإن إجمالي مبيعات ميكروباص كينج لونج، سجلت 1763 وحدة خلال الشهور العشرة اﻷولي من العام الماضي، لتستحوذ على حصة سوقية 49.6% من إجمالي مبيعات ميكروباصات النقل، التي بلغت 3550 ميكروباص، وتبعتها تويوتا "HAICE" بواقع 1301 وحدة بحصة 36%، وتليها بريليانس H1 بواقع 316 ميكروباص.



ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار 4 ميكروباصات اﻷكثر انتشارًا:



العلامة الميكروباص نظم التشغيل أسعار نوفمبر 2017 أسعار يناير 2018 مقدار التغيير GOLDEN DRAGON HAICE بنزين - مكيف 204 210 6 TOYOTA HAICE سولار - مكيف 630 630 0 Brilliance H1 بنزين بنزين - مكيف 205 220 215 225 10 5 King Long XMQ6500E بنزين - مكيف 155 168 13 سولار 0 212 0 المصدر: وكلاء السيارات القيمة: باﻷف جنيه