بالإنفوجراف.. مواصفات طرازات مصر للطيران الجديدة

الأهلي يتخطى النصر بسهولة ويقترب من قمة الدوري

الثلاثاء 02 يناير 2018 09:17 م

علي المصري لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة في تخطي عقبة مضيفه النصر، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. أنهى اﻷهلي اللقاء إكلينيكيًّا في الشوط اﻷول، حيث تقدَّم بالهدف