news image رياضة

متعب يتممم صفقة انتقاله للتعاون السعودي

علي المصري ‬أعلن نادي التعاون السعودى، تعاقده مع الدولي المصري عماد متعب قائد ومهاجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادى اﻷهلي، على سبيل اﻹعارة حتى نهاية الموسم، لينضم إلى زملائه المصريين في الفريق عصام الحضري ومصطفى فتحي. وأبرم الطرفان تعاقدهما في القاهرة، بحضور اللاعب وعبدالله مخارش ممثل نادي التعاون

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news image سيـــاســة

الهيئة الوطنية : الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الاثنين المقبل

خالد بدر الدين قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، يوم الاثنين المقبل، وأن مؤتمرًا صحفيًّا سيُعقد لهذا الغرض. ذكرت وكالة رويترز أن إجراءات عقد الانتخابات من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل وأن تجرى

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news image رياضة

الأهلي يتخطى النصر بسهولة ويقترب من قمة الدوري

علي المصري لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة في تخطي عقبة مضيفه النصر، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. أنهى اﻷهلي اللقاء إكلينيكيًّا في الشوط اﻷول، حيث تقدَّم بالهدف

news image عقـــارات

ستايل هوم تبدأ أول مشروعاتها بالتجمع الخامس بكومباوند سكني

المال- خاص أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، طرح أول مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن كومباوند سكني على مساحة 33 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه. قال المهندس حسين داود، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كومباوند سكني يضم مجمعًا إداريًّا وخدميًّا

نقل وملاحة

وصول ومغادرة 14 سفينة حاويات بميناء دمياط

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محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أن غادر الميناء في الواحدة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2460، وفي الرابعة القطار رقم 2471 بحمولة إجمالية 2546 طن قمح، في حين غادر 116 سيارة نقل بحمولة 6262 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 60591 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 47782 طنا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 650 طن يوريا و 13700 طن ملح و2400 طن فوسفات.
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