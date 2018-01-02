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متعب يتممم صفقة انتقاله للتعاون السعودي

علي المصري ‬أعلن نادي التعاون السعودى، تعاقده مع الدولي المصري عماد متعب قائد ومهاجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادى اﻷهلي، على سبيل اﻹعارة حتى نهاية الموسم، لينضم إلى زملائه المصريين في الفريق عصام الحضري ومصطفى فتحي. وأبرم الطرفان تعاقدهما في القاهرة، بحضور اللاعب وعبدالله مخارش ممثل نادي التعاون

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news image سيـــاســة

الهيئة الوطنية : الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الاثنين المقبل

خالد بدر الدين قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، يوم الاثنين المقبل، وأن مؤتمرًا صحفيًّا سيُعقد لهذا الغرض. ذكرت وكالة رويترز أن إجراءات عقد الانتخابات من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل وأن تجرى

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الأهلي يتخطى النصر بسهولة ويقترب من قمة الدوري

علي المصري لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة في تخطي عقبة مضيفه النصر، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. أنهى اﻷهلي اللقاء إكلينيكيًّا في الشوط اﻷول، حيث تقدَّم بالهدف

news image عقـــارات

ستايل هوم تبدأ أول مشروعاتها بالتجمع الخامس بكومباوند سكني

المال- خاص أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، طرح أول مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن كومباوند سكني على مساحة 33 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه. قال المهندس حسين داود، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كومباوند سكني يضم مجمعًا إداريًّا وخدميًّا

نقل وملاحة

تجديد تخفيضات سفن الصب الجاف من جنوب أفريقيا

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نادية صابر

قررت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بالمنشور رقم 3/2017، والخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة المحملة القادمة من دولة جنوب أفريقيا، والمتجهة إلى موانئ البحر المتوسط حتى 31 ديسمبر المقبل.

وتقرر منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من أو (المتجهة إلى) دولة جنوب إفريقيا إلى ميناء ISKENDERUN بتركيا، وما غربه حتى ميناء MARMARIS بتركيا أو العكس، نسبة تخفيض 40%، بدلاً من ميناء Ceuta فى غرب البحر المتوسط.

وتقرر منح تخفيض 50% من جنوب أفريقيا إلى الموانئ الواقعة شمال وغرب ميناء MARMARIS (متضمنة موانئ البحر الأسود) حتى ميناء جبل طارق أو العكس.    

يذكر أن سفن الصب الجاف هي السفن المحملة بالحبوب والفحم والحديد.

ويبدأ العمل بتلك التخفيضات مع بداية يناير الجاري، ويستمر العمل به حتى 31 ديسمبر المقبل (والذي يعتبر أخر ميعاد لإبحار السفينة من ميناء القيام).
قناة السويس
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