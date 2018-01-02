إغلاق ميناء ضبا السعودي يوقف الحركة الملاحية بسفاجا

علي المصري
أعلن نادي التعاون السعودى، تعاقده مع الدولي المصري عماد متعب قائد ومهاجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادى اﻷهلي، على سبيل اﻹعارة حتى نهاية الموسم، لينضم إلى زملائه المصريين في الفريق عصام الحضري ومصطفى فتحي.
وأبرم الطرفان تعاقدهما في القاهرة، بحضور اللاعب وعبدالله مخارش ممثل نادي التعاون
خالد بدر الدين
قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، يوم الاثنين المقبل، وأن مؤتمرًا صحفيًّا سيُعقد لهذا الغرض.
ذكرت وكالة رويترز أن إجراءات عقد الانتخابات من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل وأن تجرى
علي المصري
لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة في تخطي عقبة مضيفه النصر، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
أنهى اﻷهلي اللقاء إكلينيكيًّا في الشوط اﻷول، حيث تقدَّم بالهدف
المال- خاص
أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، طرح أول مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن كومباوند سكني على مساحة 33 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه.
قال المهندس حسين داود، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كومباوند سكني يضم مجمعًا إداريًّا وخدميًّا