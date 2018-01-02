إغلاق ميناء ضبا السعودي يوقف الحركة الملاحية بسفاجا

نادية صابر



أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر توقف الحركة الملاحية على الخط الملاحى سفاجا / ضبا نظرا لإغلاق ميناء ضبا السعودى لسوء الاحوال الجوية منذ أمس

وأوضح استمرار الإغلاق لحين تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح و ذلك حفاظا على سلامة و انتظام الحركة الملاحية .



على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 755 راكبا و تداول 82 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 381 راكب و 12 براد و 4 تريلا و 1 سيارة .



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 282 راكبا و 19 براد و 3 تريلا و 1 سيارة.



فيما غادرت السفينتين سينا و أيلة و على متنهم 92 راكبا و25 براد و 19 تريلا و 1 سيارة.

