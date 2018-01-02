news image رياضة

متعب يتممم صفقة انتقاله للتعاون السعودي

علي المصري ‬أعلن نادي التعاون السعودى، تعاقده مع الدولي المصري عماد متعب قائد ومهاجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادى اﻷهلي، على سبيل اﻹعارة حتى نهاية الموسم، لينضم إلى زملائه المصريين في الفريق عصام الحضري ومصطفى فتحي. وأبرم الطرفان تعاقدهما في القاهرة، بحضور اللاعب وعبدالله مخارش ممثل نادي التعاون

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news image سيـــاســة

الهيئة الوطنية : الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الاثنين المقبل

خالد بدر الدين قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، يوم الاثنين المقبل، وأن مؤتمرًا صحفيًّا سيُعقد لهذا الغرض. ذكرت وكالة رويترز أن إجراءات عقد الانتخابات من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل وأن تجرى

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news image رياضة

الأهلي يتخطى النصر بسهولة ويقترب من قمة الدوري

علي المصري لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة في تخطي عقبة مضيفه النصر، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. أنهى اﻷهلي اللقاء إكلينيكيًّا في الشوط اﻷول، حيث تقدَّم بالهدف

news image عقـــارات

ستايل هوم تبدأ أول مشروعاتها بالتجمع الخامس بكومباوند سكني

المال- خاص أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، طرح أول مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن كومباوند سكني على مساحة 33 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه. قال المهندس حسين داود، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كومباوند سكني يضم مجمعًا إداريًّا وخدميًّا

نقل وملاحة

إغلاق ميناء ضبا السعودي يوقف الحركة الملاحية بسفاجا

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نادية صابر

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر توقف الحركة الملاحية على الخط الملاحى سفاجا / ضبا نظرا لإغلاق ميناء ضبا السعودى لسوء الاحوال الجوية منذ أمس 
وأوضح استمرار الإغلاق لحين تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح و ذلك حفاظا على سلامة و انتظام الحركة الملاحية .

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 755 راكبا و تداول 82 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 381 راكب و 12 براد و 4 تريلا و 1 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 282 راكبا و 19 براد و 3 تريلا و 1 سيارة. 

فيما غادرت السفينتين سينا و أيلة و على متنهم 92 راكبا و25 براد و 19 تريلا و 1 سيارة. 
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