news image رياضة

متعب يتممم صفقة انتقاله للتعاون السعودي

علي المصري ‬أعلن نادي التعاون السعودى، تعاقده مع الدولي المصري عماد متعب قائد ومهاجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادى اﻷهلي، على سبيل اﻹعارة حتى نهاية الموسم، لينضم إلى زملائه المصريين في الفريق عصام الحضري ومصطفى فتحي. وأبرم الطرفان تعاقدهما في القاهرة، بحضور اللاعب وعبدالله مخارش ممثل نادي التعاون

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news image سيـــاســة

الهيئة الوطنية : الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الاثنين المقبل

خالد بدر الدين قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، يوم الاثنين المقبل، وأن مؤتمرًا صحفيًّا سيُعقد لهذا الغرض. ذكرت وكالة رويترز أن إجراءات عقد الانتخابات من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل وأن تجرى

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news image رياضة

الأهلي يتخطى النصر بسهولة ويقترب من قمة الدوري

علي المصري لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة في تخطي عقبة مضيفه النصر، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. أنهى اﻷهلي اللقاء إكلينيكيًّا في الشوط اﻷول، حيث تقدَّم بالهدف

news image عقـــارات

ستايل هوم تبدأ أول مشروعاتها بالتجمع الخامس بكومباوند سكني

المال- خاص أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، طرح أول مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن كومباوند سكني على مساحة 33 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه. قال المهندس حسين داود، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كومباوند سكني يضم مجمعًا إداريًّا وخدميًّا

نقل وملاحة

هيئة القناة تعلن استمرار تخفيضات ناقلات البترول عاما إضافيا

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نادية صابر

 قررت هيئة قناة السويس استمرار العمل بالمنشور رقم 2016/3 الخاص بناقلات البترول العملاقة العابرة للقناة بالتكامل مع السوميد على طريق ( الخليج العربي / الخليج الإمريكى أو منطقة الكاريبي ) في رحلتها الدائرية المحملة والفارغة لمدة عاما إضافيا حتى 31 ديسمبر  القادم  لتشجيع الناقلات لاستخدام طريق القناة بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

وحددت هيئة قناة السويس 155 ألف دولار رسم عبور شامل لناقلات البترول العملاقة، التى تزيد حمولتها على 250 ألف طن، على أن تكون قادمة من الجنوب، بينما حددت  رسوم 180 ألف دولار حال عودة الناقلة من الشمال فارغة  بدلا من 230 الف دولار ليصبح إجمالى تكلفة الرحلة 335 ألف دولار، مقابل 385 ألفًا العام الماضي .

وسوميد هو خط بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدى كرير على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية، ويقوم بنقل البترول من منطقة الخليج العربى إلى ساحل البحر المتوسط ويخفف حمولة الناقلة العابرة لقناة السويس من خلال نقل جزء عبر الأنابيب.

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