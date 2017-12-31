القوات المسلحة تكثف جهودها الأمنية بمحيط دور العبادة

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018. مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Alexandria 05:25 AM

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
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أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018. متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 727 إلى 729

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

متابعات: توفى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، فجر الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عاما. وتعكف الأسرة حاليا، ومحمد عثمان محامى الأسرة على إنهاء إجراءات نقل جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع من دبى إلى مصر، حيث كان يتلقى ا

news image بورصة وشركات

التجاري الدولي تخطف صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال ديسمبر

مصطفى طلعت: اختطفت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر ديسمبر من 2017، من شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي تصدرت المشهد في نوفمبر السابق له. ووفق تقرير صادر عن البورصة، نفذت التجاري الدولي تداولات بقيمة 8.8 مليار جنيه، من خلال

عقـــارات

القوات المسلحة تكثف جهودها الأمنية بمحيط دور العبادة

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بدور إبراهيم

عززت عناصر القوات المسلحة والشرطة، من إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشأت والمرافق ودور العبادة، تزامنًا مع بدء احتفالات الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بتكثيف أعمال التأمين للمنشأت الحيوية بالدولة والتصدي للمحاولات الإرهابية اليائسة التي تستهدف النيل من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة.

وشهد محيط الكنائس ودور العبادة انتشارًا أمنيًا مكثفاً لقوات حماية المواطنين لتأمين تدفق أبناء مصر من المسيحيين للاحتفال بالعيد.

وكثفت الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية المشتركة من إنتشارها بالشوارع والميادين الرئيسية للتصدى لأى محاولات الخروج عن القانون، وتوفير الأمن والأمان فى نفوس المواطنيين بجميع محافظات الجمهورية.
القوات المسلحة
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