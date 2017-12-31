القوات المسلحة تكثف جهودها الأمنية بمحيط دور العبادة

بدور إبراهيم



عززت عناصر القوات المسلحة والشرطة، من إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشأت والمرافق ودور العبادة، تزامنًا مع بدء احتفالات الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد.



يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بتكثيف أعمال التأمين للمنشأت الحيوية بالدولة والتصدي للمحاولات الإرهابية اليائسة التي تستهدف النيل من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة.



وشهد محيط الكنائس ودور العبادة انتشارًا أمنيًا مكثفاً لقوات حماية المواطنين لتأمين تدفق أبناء مصر من المسيحيين للاحتفال بالعيد.



وكثفت الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية المشتركة من إنتشارها بالشوارع والميادين الرئيسية للتصدى لأى محاولات الخروج عن القانون، وتوفير الأمن والأمان فى نفوس المواطنيين بجميع محافظات الجمهورية.