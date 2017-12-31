فى مدينة العـقاد (620).. بـلال داعية السماء (5)

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وبعد أن يعرض الأستاذ العقاد لما أبداه الدكتور «سايس Sayce» صاحب كتاب أجناس العهد القديم، وكلامه فى أوصاف الجنس الزنجى وتاريخه، يخلص إلى أن اللون الأسود فى الأجناس السوداء لا يتعمق إلى ما وراء البشرة الظاهرة ثم تتساوى ألوان الجسم الإنسانى فى جميع الأجناس، وإنما يأتى السواد من صبغة فى الغشاء الذى يلى البشرة الظاهرة، ولا يسرى على ما وراءه إلاَّ عرضًا فى قليل من الأفراد.

أما مزاياه الثقافية فيجب فيما يورد الأستاذ العقاد أن نتذكر حين نقابل بين تخلفه وتقدم الأجناس الأخرى أنه قد بلغ من الثقافة كل ما يحتاج إليه، وأن العبرة بالمجهود العقلى الذى يتطلبه فهم أمر من الأمور لا بالطبقة الثقافية التى تحسب لذلك الأمر فى سلم الثقافة العامة.

أما حظه من الفنون فليس بالحظ القليل إذا نظرنا إلى حاجاته الطبيعية ودواعيه الضرورية إلى المعيشة الاجتماعية.

والزنجى يحب الغناء والرقص ويبرع فيه، وقد عُرف به حيث نزل من بلاد العالم فى عصور التاريخ، ومن هذا رقص النوبة الذى علمنا فى سيرة النبى عليه السلام أنه دعا السيدة عائشة رضى الله عنها إلى التفرج به والنظر إليه، وكان يعرف بالزفيف لسرعته وتوالى الحركة فيه.

ويضيف الأستاذ العقاد أنه لما اشتغل الزنجى بالفنون الأخرى كصنع التماثيل، كان الإيقاع رائده الأول فى هذه الصناعة التى قد يظهر للوهلة الأولى أنها بعيدة عن الغناء ؛ لأن النسب التوقيعية كانت تغلب فى التماثيل الزنجية على مشاهدات الحياة، وكانت منذ وجدت تنقل الشبه فتحسن نقله ولكن على نمط واحد يقل التصرف فيه، وهى لا تزال اليوم بحيث وجدت منذ آلاف السنين.

وشيوع التماثيل وصوغ المعادن ونسيج الثياب الموشاة بالخطوط والأشكال مع ندرة الرسم فى قبائل الزنج أمر لا غرابة فيه، لأن تقليد الجسم فى أبعاده الثلاثة أسهل من تقليده فى بعد واحد، وهو التقليد الذى يوجب التصرف لتمثيل العرض والطول والقرب والبعد حيث لا عرض هناك ولا اقتراب ولا ابتعاد.

ولتماثيلهم مع غلبة الإيقاع عليها سمة أخرى تعرف بها بين سائر التماثيل القديمة، وهى سمة الخوف والتخويف.

والزنجى شجاع مقدام لا يهاب الموت، ولا يجزع من الألم، وقد تلهبه السياط ويسيل منه الدم وهو صابر لا يتلوى ولا يتأوه.

وهو مصدق وفىٌ يؤمن بالعقائد التى توارثها عن أسلافه، والوفاء طبيعة فيه، لأنه نشأ عليه فى القبيلة، وقلما يغدر أو يخون، إلاَّ إذا توجس وسُلبت منه الطمأنينة.
والجنس الأسود له غرائبه الكثيرة فى الأخلاق والعادات.

أما مداركه العقلية فمن الواجب قبل الحكم على طاقتها الأصلية أن نذكر الضرورات المختلفة التى باعدت بينه وبين أجيال البشر الأخرى فى مواطن الإدراك، وهى مباحث العلوم والصناعات.

فليس من قصور العقل وحده أن نجد الزنجى مقصرًا عن الأجناس البيضاء والسمراء فى علوم الهندسة والفلك والطبيعة والكيمياء، لأن حياته لم تلجئه قط إلى الملاحة فى البحار الواسعة فيعرف ما عرفته الأمم الأخرى من حركات الأجرام السماوية ومن علوم الفلك والظواهر الجوية والأنواء.

وكل ما احتاج إليه الزنوج من ضرورات المعيشة وجدوه سهلاً ميسرًا غنيًّا عن الجهد والحيلة فى مواعيده التى تعودها.

فالأمم التى عرفت الهندسة والفلك والعمارة والكيمياء وأدوات البذخ والرفاهة إنما عرفتها لأنها لا تستطيع أن تعيش فى بيئتها حقبة طويلة بغيرها، ولو عاشت فى القارة الإفريقية كما عاش الزنوج لأهملتها ولم تفكر فيها، ولو أن الزنوج لو بدأوا الحياة الاجتماعية حيث بدأها أولئك الأقوام لاخترعوا اختراعهم وفهموا فهمهم وعرفوا معرفتهم وأعادوا سيرتهم بغير فارق كبير فى جوهر الأمور.

ويضيف الأستاذ العقاد أنه لا يعنى بهذه المقابلة بين ضرورات السود وضرورات غيرهم من أجناس البشر أن الفرق بينهم وبين تلك الأجناس معدوم أو قريب التحصيل والاستدراك، ولكنه يعنى أنه يرجع إلى أسباب تجوز عليهم كما تجوز على غيرهم ؛ فهم وسائر البشر فى أصولها سواء.

ويبدو للأستاذ العقاد أن فوارق الإدراك لم تضلل العقول فى أمر الجنس الأسود كما ضللها ذلك اللون الماثل للنظر قبل مثول الفوارق العقلية والخلقية للبصائر والأفكار، فعاملتهم الأمم من أقدم العصور معاملة لا هوادة فيها، وانطلق النخاسون فى طريق البحر الأحمر وبحر الهند ونهر النيل يحملونهم إلى بلاد العرب وما بين النهرين كما يحملونهم إلى مصر واليونان والرومان، ولم تكد الدنيا الجديدة تنكشف لأبناء الدنيا القديمة حتى شاطرتها فى هذا السباء الذى بدأت به أقدم الأمم من ألوف السنين. ولعل فضائل هذا الجنس وفى مقدمتها الوفاء والصبر والقناعة كانت أسرع من نقائصه فى الجناية عليه، ولهذا تمادى النخاسون فى نقل السود إلى أمريكا وانقطعوا عن نقل الهنود الحمر إلى أوروبا بعد سنوات قليلة، لإخفاق التجربة وضياع الأمل فى صلاح هؤلاء الهنود «للتطبيع» والعمل المفيد.

* * *

ولا تزال الفوارق الجنسية، رغم ما أحرزته دعاوى المساواة، قائمة فى الولايات المتحدة، وإبطاء الحضارة الغربية كل هذا الإبطاء فى تقرير مبدأ الإنصاف فضلاً عن تنفيذه هو القياس الصادق لسبق الشريعة الإسلامية فى هذا المضمار الإنسانى المتوعر المهجور من قديم الدهور، فإنها قد خلصت إلى أدب الإنصاف والمساواة بين بنى الإنسان منذ أربعة عشر قرنًا بغير ما حافز من المصالح الاقتصادية أو من عادات العرف والأخلاق، بل خلصت إليه على كره من تلك المصالح وعلى رغم من تلك العادات، واجترأت على سلطان المادة الطاغية بسلطان الروح الرفيع، ولا يحسب الدين دينًا ما لم يكن له سلطان روحى يغلبه على طغيان المصالح والشهوات.

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وقد كان هذا السلطان الروحى هو السلطان الذى أذعن له السادة والعبيد عند ظهور الدعوة الإسلامية بين قبائل البادية العربية، واشتمل على«بلال بن رباح»، وهو مولى ضعيف غريب فى أرض الحجاز، كما اشتمل على أبى بكر والفاروق وعثمان بن عفان وهم سادات مكة وأقطاب قريش.

والذى يعنى الأستاذ العقاد فى هذه المقدمة عن تاريخ الأجناس والجنس الأسود خاصة أن يجمع الملتقى بينها وبين بلال صاحب السيرة.

فمن مجمل الصفات المتواترة التى وصف بها بلال يتراءى لنا أنه قريب الملتقى بخصائص الجنس الأسود التى أجملها فى صفحات هذا الكتاب.

وقد قيل فى تاريخ بلال إنه من الموالى المولدين بمكة أو بالسراة اليمانية، فأصدق ما يقال فيه إنه من سلالة زنجية سامية، وإنه على أقرب ما يكون الزنج من خلائق العرب أو المستعمرين.

رجائى عطية

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