فى مدينة العـقاد (620).. بـلال داعية السماء (5)

باكستان وترامب يتبادلان الاتهامات عبر تويتر

الإثنين 01 يناير 2018 08:55 م

وكالات قال وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، مساء الاثنين، إن بلاده "ستردّ قريبًا" على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم فيها إسلام آباد بـ"إيواء إرهابيين، وأنها لم تقدم سوى الأكاذيب والخداع". وقال آصف في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "سنردّ على تغريدة ترامب قريبًا إن شاء ا