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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018. مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Alexandria 05:25 AM

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638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
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أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018. متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 727 إلى 729

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

متابعات: توفى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، فجر الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عاما. وتعكف الأسرة حاليا، ومحمد عثمان محامى الأسرة على إنهاء إجراءات نقل جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع من دبى إلى مصر، حيث كان يتلقى ا

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التجاري الدولي تخطف صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال ديسمبر

مصطفى طلعت: اختطفت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر ديسمبر من 2017، من شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي تصدرت المشهد في نوفمبر السابق له. ووفق تقرير صادر عن البورصة، نفذت التجاري الدولي تداولات بقيمة 8.8 مليار جنيه، من خلال

عقـــارات

وزير التنمية المحلية يزور محافظتى سوهاج وقنا.. غدًا‎

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بدور إبراهيم

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن الإعداد لمؤتمر تنمية الصعيد خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2018، في محافظة سوهاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية محافظات الصعيد.

ومن المقرر أن يزور محافظتي سوهاج وقنا، غدًا الإثنين، يرافقه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ويلتقي بمحافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، والقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ونوابهم، لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية بالمحافظة.

وقال الشريف، إنه سيكرم عددًا من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ونوابهم، ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لما بذلوه من جهد في سبيل تنفيذ المهام المكلفين بها لخدمة المواطنين بمدن وقرى المحافظة، والصورة الحضارية التي ظهرت عليها المحافظة خلال زيارة الوزير، الأسبوع الماضى، فيما يخص الاهتمام بالنظافة والبيئة والتنسيق الحضارى في شوارع وميادين سوهاج.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بقدرة الوحدات المحلية بسوهاج على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بنفس الإمكانات المتاحة، وعلى كل ما بذل من جهد لتجميل الطرق ورفع كافة الإشغالات، ومبادرة "الحياة ألوان" التي أضفت جوًا من البهجة في الشارع السوهاجي، والمتمثلة في تلوين أكشاك الكهرباء، وكذلك أسوار المدارس والمصالح الحكومية في مختلف الطرق الرئيسية والفرعية.

وأضاف أنه سيزور أيضًا محافظة قنا، يرافقه وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، للتأكد من أن مشروع تنمية الصعيد في محافظتى قنا وسوهاج وضع على مساره الصحيح لبدء تنفيذه رسميًا أول يناير 2018، خاصة بعد اعتماد قرض البنك الدولى وقيمته 500 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها بمشاركة شعبية ومجتمعية من مواطني المحافظات.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الوزير لقنا لقاء مع رئيس جامعة جنوب الوادي، وعقد لقاء بحضور محافظ قنا مع أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لمناقشة برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، وخطة محو الأمية وخطة التشغيل والسكان.

وعقد اجتماع مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية بالمحافظة، وتفقد مشروع تطوير عدد من المباني غير المستغلة لاستخدامها لصناعة الملابس الجاهزة والمشغولات اليدوية والتراثية لتشغيل ألف شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

وتفقد مشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة نقادة، ووضع حجر الأساس لإنشاء تكتل صناعى للصناعات الحرفية، وزيارة المنطقة الصناعية بكلاحين فقط، ومشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة قفط.
التنمية المحلية
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