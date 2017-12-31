خطة مشروعات محافظة الجيزة في 2018

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018. مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Alexandria 05:25 AM

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سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
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أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018. متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 727 إلى 729

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

متابعات: توفى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، فجر الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عاما. وتعكف الأسرة حاليا، ومحمد عثمان محامى الأسرة على إنهاء إجراءات نقل جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع من دبى إلى مصر، حيث كان يتلقى ا

news image بورصة وشركات

التجاري الدولي تخطف صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال ديسمبر

مصطفى طلعت: اختطفت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر ديسمبر من 2017، من شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي تصدرت المشهد في نوفمبر السابق له. ووفق تقرير صادر عن البورصة، نفذت التجاري الدولي تداولات بقيمة 8.8 مليار جنيه، من خلال

عقـــارات

خطة مشروعات محافظة الجيزة في 2018

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- تطوير 11 منطقة عشوائية.. وتنفيذ 2664 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى

بدور إبراهيم

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن العام الجديد سيشهد الانتهاء من العديد من المشروعات الهامة التى تخدم مواطنى الجيزة، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، وحل مشاكل التكدس المرورى ورصف الطرق وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين والإسكان.

وقال المحافظ، إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يحظى باهتمام كبير من الدولة لحل مشاكل المياه، وإدخال خدمة الصرف الصحى لقرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2018 ستنتهى العديد من محطات مياه الشرب، منها منشأة القناطر والحوامدية وأطفيح، وتوسعات محطة مياه إمبابة عن طريق الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف الدالى أنه خلال أيام ستقوم المحافظة بتسليم 50 وحدة سكنية مرحلة أولى لسكان عزبة حرب بمنحة من حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمى، وتسكين 40 أسرة من سكان عشش شارع السودان بالدقى ضمن المرحلة الثانية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى منها تطوير 6 مناطق عشوائية غير مخططة، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وتطوير منطقتى أرض اللواء وميت عقبة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإستمرار خطة تطوير 3 مناطق بالوراق وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور بمنحة من الوكالة الألمانية.

وتابع المحافظ أن قطاع الصحة يشهد تطوراً كبيراً، بينها تطوير 7 مستشفيات، هى: الصف وبولاق الدكرور والتحرير العام وإمبابة العام و6 أكتوبر والمنصورية وكرداسة، بتكلفة 25 مليون جنيه.

أما بالنسبة لقطاع الإسكان، فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع الإسكان الإجتماعى بجرزا بالعياط، ويضم 111 عمارة سكنية على مساحة 65 فدانًا، بإجمالى 2664 وحدة سكنية، وجارى العمل فى المرافق، وتسليم 5200 وحدة سكنية من إجمالى 5892 وحدة بالمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان القومى بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح أنه من ضمن المشروعات الكبرى التى تقوم المحافظة بمتابعتها مشروع نفق النهضة، بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتكلفة أكثر من 400 مليون جنيه تساهم المحافظة بـ 100 مليون جنيه، ويعمل على حل مشاكل المرور بالمنطقة المحيطة بجامعة القاهرة، والانتهاء منه خلال الربع الثانى من عام 2018.

وفى قطاع رصف الصرف تنفذ المحافظة الخطة الاستثمارية العام الحالى بتكلفة 256 مليون جنيه، لرصف شوارع وطرق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.
الإسكان الإسكان الاجتماعى
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