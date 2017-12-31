الانتهاء من المرحلة الأولى لتشطيبات الحديقة المركزية بالشيخ زايد

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018. مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Alexandria 05:25 AM

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سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
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أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018. متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 727 إلى 729

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

متابعات: توفى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، فجر الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عاما. وتعكف الأسرة حاليا، ومحمد عثمان محامى الأسرة على إنهاء إجراءات نقل جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع من دبى إلى مصر، حيث كان يتلقى ا

news image بورصة وشركات

التجاري الدولي تخطف صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال ديسمبر

مصطفى طلعت: اختطفت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر ديسمبر من 2017، من شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي تصدرت المشهد في نوفمبر السابق له. ووفق تقرير صادر عن البورصة، نفذت التجاري الدولي تداولات بقيمة 8.8 مليار جنيه، من خلال

عقـــارات

الانتهاء من المرحلة الأولى لتشطيبات الحديقة المركزية بالشيخ زايد

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عبدالمطلب ممدوح : العمل على قدم وساق لإتمام باقى مراحل التشطيبات لسرعة فتحها أمام الجمهور


بدور إبراهيم :

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المرحلة الأولى للتشطيبات النهائية بالحديقة المركزية التى يتم تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، علي مساحة نحو 65 فداناً، وبرفقته المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية المدينة.
 
وأكد "ممدوح" أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من باقي مراحل التشطيبات، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من التنفيذ استعداداً لفتح الحديقة للجمهور.
 
وقال "محمد" إنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالكامل، وتنفيذ المطعم الرئيسي، وعدد من المشايات، والبرجولات، والنوافير، ومنطقة لعب الأطفال، والتي أصبحت جاهزة، ويجري تشطيب كامل الحمامات والأكشاك، ويجري الانتهاء من تنفيذ البوابات والسور بالكامل، كما تتم حاليا أعمال الزراعة فى مناطق كثيرة بالحديقة.
 
وأوضح  أن الحديقة بمساحة نحو 65 فداناً، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي  143 فداناً، ومن المقرر أن تشتمل علي مساحات خضراء، وأشجار، ونباتات نادرة، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات.
 
وأكد "محمد" أن نسبة الإنجاز فى المرحلة الثالثة لمشروع "دار مصر"، التي يجري تنفيذها بالمدينة، بلغت 29 %، على الرغم من أنه لم يتم طرحها للحجز حتى الآن.
 
وفي إطار جهود الجهاز للحفاظ على الطابع العمراني للمدينة، أشار إلى أنه جار حاليا  تنفيذ عدد من الحملات لإزالة الإشغالات والمخالفات داخل الأحياء السكنية المختلفة.
الإسكان
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