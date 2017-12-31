أبوطالب العيسوي مديرًا فنيًا للإسماعيلي

متابعات:





قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إعادة أبوطالب العيسوي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح الأحد، خلفًا للفرنسي سيباستيان ديسابر.





ويعاون «العيسوي»، بحسب الموقع الرسمي للدراويش، كل من محمد محسن أبوجريشة مدربا عاما، وأحمد الجمل مدربا مساعدا، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى.





وكان مجلس ادارة النادي الإسماعيلي قد صرف النظر عن تعيين مدير فني أجنبي نظرآ لضيق الوقت و تتابع مباريات الدوري العام .





وسبق لـ«العيسوي» قيادة الفريق في 10 مباريات في ولايته الأولى، الموسم الماضي، بعد رحيل التشيكي شتراكا عن تدريب الفريق، وحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4، سجل فيها الفريق 13 هدفا، واستقبل 4 أهداف.





ومن المقرر أن يقود «العيسوي» مران الفريق، الأحد، استعدادا لمباراة النصر في الأسبوع الأخير من الدور الأول للدوري العام.



