الأردن ترد على مزاعم تورط السعودية والإمارات في الانقلاب على عبدالله الثاني

وكالات:



نفى الديوان الملكي الأردني، السبت، ضلوع ثلاثة أمراء أقيلوا من الخدمة العسكرية، في محاولة الانقلاب على الملك عبدالله الثاني، لحساب السعودية والإمارات.



وقال الديوان الملكي في بيان: «تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي شائعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «بترا».



وهدد الديوان الملكي بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق الأمراء والأسرة الهاشمية.



وأكد أن ما نشر من أخبار مختلقة يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته.