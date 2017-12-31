مسلحون ينبشون قبر الإمام المهدي السنوسي في ليبيا

وكالات:





أكد مصدر أمني ليبي من مدينة الكُفرة قيام مجموعة مسلحة مجهولة بنبش ضريح الإمام المهدي بن الإمام محمد بن علي السنوسي، والد ملك ليبيا السابق إدريس المهدي السنوسي.





وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام ليبية، أن المسلحين اقتحموا الضريح الكائن بزاوية التاج في مدينة الكُفرة بوقت متأخر من يوم أمس الجمعة ونبشوا الضريح وأخرجوا رفات السنوسي ونقلوه إلى مكان غير معروف.



