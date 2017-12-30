بدلاء أتلتيكو مدريد يقلبون الطاولة على اﻷهلي في مباراة السلام

علي المصري









فشل فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، في مواصلة هواياته بالتغلب على الفرق الأوروبية وديًّا، بخًسارته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد اﻹسباني، بكامل نجومه، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية.





وأقيمت المباراة فى احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان "السلام ضد الإرهاب"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس رعاية الشباب والرياضة بالمملكة العربية السعودية، وأدار شوطها اﻷول تحكيميًّا، سمير محمود عثمان، فيما تكفّل محمد فاروق بإدارة النصف الثاني من اللقاء.





شارك مع اﻷهلي عدد كبير من نجوم الكرة العربية، على مدار شوطي اللقاء، الذي حضره مجلس إدارة النادي اﻷهلي، برئاسة محمود الخطيب، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمستشار تركي آل الشيخ.





ظلت الأجواء احتفالية قبل انطلاق المباراة بنحو ساعتين، حيث احتشد آلاف الجماهير في الملعب؛ للهتاف باسم النادي الأهلي، كما تضمنت هتافات الجماهير الحمراء القضية الفلسطينية ونددت بإسرائيل، وكان منها "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".





وسبق اللقاء حفل مبسط شاركت فيه فرق شعبية من مختلف الدول العربية، من الخليج للمغرب، رغم عدم اكتمال كل المدرجات، حيث كان مسموحًا فقط بدخول 60 ألف مشجع للملعب الذي يسع لأكثر من 86 ألف متفرج، وأطلق المطرب محمد حماقي، ضربة البداية للمباراة.





وهتفت جماهير الأهلي، لمهاجم الفريق عماد متعب، مع حلول الدقيقة الـ10 من عُمر اللقاء، وظلت تهتف بقوة لمتعب، مع اقتراب رحيله إلى التعاون السعودي، في يناير المقبل.





وغاب متعب عن ودية أتلتيكو مدريد، في ظل توتر العلاقات بينه وحسام البدري، المدير الفني للفريق، وجاء اختيار الدقيقة العاشرة خاصة، في إشارة إلى رقم قميص المهاجم الدولي السابق.





سجل مؤمن زكريا هدف الأهلي اﻷول، واحتفل بالتلميح لرحيله، في ظل أنباء اقترابه من الانتقال للدوري الإماراتي، عقب تلقيه عرضًا للعب معارًا مع نادي الإمارات مقابل 400 ألف دولار.



