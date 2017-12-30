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رياضة

الدقائق القاتلة تهدي اﻹنتاج فوزًا مستحقا على وادي دجلة

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علي المصري


أهدت الدقائق القاتلة فريق الكرة بنادى اﻹنتاج الحربي، فوزًا مستحقًّا على ضيفه وادي دجلة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام، في ختام لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

تقدَّم عمر السعيد، مهاجم الفريق العسكري، بهدف في الدقيقة اﻷخيرة من الشوط اﻷول، من ركلة جزاء، ليرفع رصيده في قائمة هدافي الدوري المصري إلى عشرة أهداف، بفارق هدف واحد عن الغاني جون أنطوي، مهاجم مصر المقاصة.

ولم تمرَّ سوى 16 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني، حتى فاجأ إسلام رشدي، لاعب الإنتاج، الجميع في ملعب اللقاء بالهدف الثاني، مستغلًّا هفوة دفاعية قاتلة من لاعبي دجلة.

الفوز رفع رصيد الفريق العسكري إلى 22 نقطة، قفز بهم للمركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمّد رصيد وادي دجلة عند 15 نقطة، يحتل بهم المركز الخامس عشر.

وفي مبارة أخري أقيمت، مساء اليوم، ضمن الجولة نفسها، نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر.

أحرز عمرو عبد الفتاح "عموري" الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 30 من ضربة رأسية، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق وائل فراج في الدقيقة 91، وأهدر عاصم صلاح، لاعب الفريق العسكري، ضربة جزاء في الدقيقة 29، بعدما تصدَّى لها حارس المقاولون العرب محمود أبو السعود.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 19 نقطة، ليحتل بها المركز الحادي عشر، بينما تجمّد رصيد المقاولون العرب عند 22 نقطة في المركز السابع.
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