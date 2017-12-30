news image رياضة

أبوطالب العيسوي مديرًا فنيًا للإسماعيلي

متابعات: قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إعادة أبوطالب العيسوي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح الأحد، خلفًا للفرنسي سيباستيان ديسابر. ويعاون «العيسوي»، بحسب الموقع الرسمي للدراويش، كل من محمد محسن أبوجريشة مدربا عاما، وأحمد الجمل مدربا مساعدا، وسعفان ا

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news image أسواق عربية

الأردن ترد على مزاعم تورط السعودية والإمارات في الانقلاب على عبدالله الثاني

وكالات: نفى الديوان الملكي الأردني، السبت، ضلوع ثلاثة أمراء أقيلوا من الخدمة العسكرية، في محاولة الانقلاب على الملك عبدالله الثاني، لحساب السعودية والإمارات. وقال الديوان الملكي في بيان: «تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي شائعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إ

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6.00 الدقيق
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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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125.00 لحم كندوز
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news image لايف

نيويورك تايمز: أستراليا كلمة السر في تحقيقات التدخل الروسي

وكالات: ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أستراليا ساعدت بمعلومات في إطلاق تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، بشأن محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، والتواطؤ المحتمل لها مع حملة الرئيس دونالد ترامب. وأبلغ المستشار السابق في حملة ترامب لشؤون السياسة الخارج

news image ثقافة وفنون

نجوم زاروا مصر في 2017: ويل سميث ونيكولاس كيدج وكارديشيان

وكالات: زار عدد من الفنانين العالميين مصر في العام المنصرم، وكان ويل سميث البادئ بزيارة مصر بصحبة عائلته، وزار الأهرامات والمتحف المصري ونشر صور زيارته عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، معبرا عن سعادته بالزيارة ونيته تكرارها. وفي مفاجأة أخرى، زارت مصر كورتني كارديشيان نجمة تليفزيو

رياضة

رقم جديد لصلاح يتفوق على 8 أندية في البريميرليج

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علي المصري

سجل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي هدفين في مرمى ليستر سيتي، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1) مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 23 له في مختلف المسابقات هذا الموسم، متفوقًا على 8 أندية إنجليزية وهي "كريستال بالاس وبيرنلي وبرايتون وسوانزي سيتي وويست بروميتش ألبيون وهيديرسفيلد وساوثهامبتون ونيوكاسل، بعدما تسبب في 22 هدفا في البريميرليج هذا الموسم "سجل 17 وصنع 5".

وواصل جناح ليفربول، ملاحقة الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل الفرعون المصري الهدف رقم 17 في البريمييرليج هذا الموسم.

ويملك الدولي الإنجليزي هاري كين 18 هدفًا، علمًا بأن فريقه لن يلعب في الجولة الحالية، حيث يخوض توتنهام مباراته في نفس الجولة يوم الخميس المقبل أمام وست هام يونايتد.
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