اﻷهلي يعطي التعاون الضوء اﻷخضر للتعاقد مع متعب

علي المصري



أعطى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، موافقة مبدئية لنظرائهم في التعاون السعودى، على إعارة عماد متعب مهاجم وقائد الفريق إلى نادي التعاون السعودي في شهر يناير المقبل، ولمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.



وتواجد وفد من نادي التعاون بالقاهرة من أجل حضور ودية الأهلي وأتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم السبت، باستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية.



ووافق مسئولو الأهلي على رحيل متعب إلى الدوري السعودي في شهر يناير المقبل، لينصم لكتيبة المصريين في الدوري السعودي، ولعصام الحضري ومصطفى فتحي في التعاون.



ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع وفد التعاون لحسم الانتقال بشكل رسمي لإتمام رحيل متعب للفريق السعودي.



وكان متعب قد دخل في صدام مع حسام البدري المدير الفني للأهلي، بسبب عدم مشاركته خلال المباريات، مما أدى لاعتذاره عن ودية اليوم أمام الروخيبلانكوس.