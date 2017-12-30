news image عقـــارات

القلعة تحتفل بنمو الإيرادات 2.5 مليار جنيه بالربع الثالث من 2017

بدور ابراهيم نمو الإيرادات خلال الربع الثالث يعكس المساهمة القوية من شركة طاقة عربية وأسيك للأسمنت وأسكوم و«إنتاج عمان»، التابعة لشركة توازن في سلطنة عمان، والشركة تنجح في تقليص خسائر العمليات غير المستمرة إلى 6.9 مليون جنيه وتسجل صافي خسائر بقيمة 311.7 مليون جنيه نظرًا لارتفاع مصروفات

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news image اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات تستقبل العام الجديد بالاستقرار

الصاوي أحمد استقبلت أسعار الخضر والفاكهة مواسم أعياد الميلاد المجيد والكريسماس دون تغيير مع استمرار فترة استقرار الأسعار الممتدة منذ أسبوعين تقريبا. وسجلت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة في الجيزة 2.5 جنيه، والفاصوليا 3، والكوسة 5 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، وفقا لتجار خضراوات وفاكهة

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

حصاد الإعلام والصحافة في 2017.. هيئات وكيانات جديدة تعيد ترتيب الساحة

رحاب صبحى   شهدت الساحة الإعلامية فى عام 2017 العديد من التغيرات فى السياسات الإعلامية وإنشاء كيانات إعلامية جديدة وتغيرت على القنوات والخريطة الإعلامية بأكملها وتحويلات كثيرة على الإعلام. 1- شهد عام 2017 تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة فى "المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام"

news image رياضة

رقم جديد لصلاح يتفوق على 8 أندية في البريميرليج

علي المصري سجل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي هدفين في مرمى ليستر سيتي، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1) مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووصل صلاح إلى الهدف رقم 23 له في مختلف المسابقات هذا الموسم، متفوقًا ع

بورصة وشركات

اجتماع موسع لصياغة منهج للتفتيش على شركات السمسرة

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شريف عمر

تعقد الشعبة العامة للأوراق المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA"، اجتماعًا موسعًا، الثلاثاء المقبل، لوضع آلية ومنهج موحد لتنظيم حملات التفتيش التى تجريها الرقابة المالية على شركات السمسرة، وذلك بحضور خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت شعبة الأوراق المالية قد وجهت خطاباً لشركات السمسرة، ينص على عقد اجتماعًا موسعًا مع خالد النشار نائب رئيس الهيئة، وبحضور كل من رؤساء الإدارات المركزية للتفتيش على السمسرة، والالزام، والعضوية بداخل الرقابة المالية، لوضع وصياغة منهج مشترك لتحديد آليات تفتيش الرقابة المالية على شركات السمسرة.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، إن اللقاء مع النشار استكمالاً لدور الجميعات فى عقد لقاءات مع قيادات سوق المال، لتبادل وجهات النظر، موضحًا أن اللقاء يأتى بمبادرة من رئيس الرقابة المالية محمد عمران، لوضع منهج عمل للتفيتش من خلال الاتفاق مع السماسرة.

وأوضح عبدالعزيز، فى تصريحات خاصة لـ "المال": "سيتم تقديم كافة الاقتراحات من شركات السمسرة لتخفيف إجراءات التفتيش على شركات السمسرة، ووضع نقاط محددة تلتزم الهيئة فى التفتيش عليها".

وأشار إلى أن عمران أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة البورصة، عقد لقاءاً موسعاً بين مسئولى لجنة العضوية فى البورصة، للتعرف على مشكلات شركات السمسرة فى التواصل مع اللجنة.

جدير بالذكر أن الرقابة المالية، أعلنت -مؤخرًا- عن إجراء 153 حملة تفتيش على الشركات العاملة في مجال سوق المال، خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالى، منها 41 تفتيش مفاجئ، و36 مهمة تفتيش للتحقق.
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