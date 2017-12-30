كابونجو يهدي الزمالك 3 نقاط ثمينة وينقذه من كمين اﻷسيوطي

- مانجا يضيع ركلة جزاء ويتسبب في تعادل سلبي بين الداخلية وسموحة

على المصرى



أفلت فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، من كمين مضيفه اﻷسيوطي سبورت، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على ملعب أسمنت أسيوط، ضمن لقاءات اليوم الأخير، للأسبوع السادس عشر من الدورى المصرى الممتاز.



انتهي الشوط اﻷول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن ينقذ البديل الكونغولي كابونجو كاسونجو، الزمالك من فقدان نقاط جديدة في المسابقة، بتسجيله لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77، بعدما تابع عرضية محمد الشامي التي سقطت من يد أحمد دعدور حارس اﻷسيوطي، ليسددها كاسونجو في الشباك.



بتلك النتيجة يرفع الزمالك رصيده للنقطة 28 ويظل في المركز الرابع، ويتبقي له مباراة مؤجبة مع طلائع الجيش، ستقام يوم اﻷربعاء المقبل، فيما تجمد رصيد اﻷسيوطي عند 19 نقطة، وتراجع للمركز العاشر في جدول المسابقة.



وفى لقاءات أخرى أقيمت فى التوقيت ذاته، ضمن نفس الجولة، ، أنتهت مواجهة الداخلية مع ضيفه سموحة، التى أقيمت بين الفريقين على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وشهدت المباراة أضاعة أحمد نبيل "مانجا" لاعب سموحة، لضربة جزاء في الدقائق اﻷخيرة من عمر الشوط اﻷول، تصدي لها محمود الغرباوي حارس مرمي الداخلية.



ورفع الفريق السكندري رصيده للنقطة 23 لينفرد بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما أنفرد الداخلية بالمركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.