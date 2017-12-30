مؤشر بلومبرج BCI للسلع يحقق أكبر موجة مكاسب متتالية منذ 30 سنة

news image عقـــارات

القلعة تحتفل بنمو الإيرادات 2.5 مليار جنيه بالربع الثالث من 2017

بدور ابراهيم نمو الإيرادات خلال الربع الثالث يعكس المساهمة القوية من شركة طاقة عربية وأسيك للأسمنت وأسكوم و«إنتاج عمان»، التابعة لشركة توازن في سلطنة عمان، والشركة تنجح في تقليص خسائر العمليات غير المستمرة إلى 6.9 مليون جنيه وتسجل صافي خسائر بقيمة 311.7 مليون جنيه نظرًا لارتفاع مصروفات

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات تستقبل العام الجديد بالاستقرار

الصاوي أحمد استقبلت أسعار الخضر والفاكهة مواسم أعياد الميلاد المجيد والكريسماس دون تغيير مع استمرار فترة استقرار الأسعار الممتدة منذ أسبوعين تقريبا. وسجلت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة في الجيزة 2.5 جنيه، والفاصوليا 3، والكوسة 5 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، وفقا لتجار خضراوات وفاكهة

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

حصاد الإعلام والصحافة في 2017.. هيئات وكيانات جديدة تعيد ترتيب الساحة

رحاب صبحى   شهدت الساحة الإعلامية فى عام 2017 العديد من التغيرات فى السياسات الإعلامية وإنشاء كيانات إعلامية جديدة وتغيرت على القنوات والخريطة الإعلامية بأكملها وتحويلات كثيرة على الإعلام. 1- شهد عام 2017 تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة فى "المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام"

news image رياضة

رقم جديد لصلاح يتفوق على 8 أندية في البريميرليج

علي المصري سجل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي هدفين في مرمى ليستر سيتي، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1) مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووصل صلاح إلى الهدف رقم 23 له في مختلف المسابقات هذا الموسم، متفوقًا ع

بورصة وشركات

مؤشر بلومبرج BCI للسلع يحقق أكبر موجة مكاسب متتالية منذ 30 سنة

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كسب 11 يوما متتالية هذا العام

خالد بدر الدين


ارتفع مؤشر بلومبرج للسلع BCI  الذى يقيس العوائد على 22 سلعة منها البترول والذهب والنحاس لمدة 11 يوما متتالية خلال شهر ديسمبر الذى ينتهى اليوم الأحد فى أطول موجة مكاسب منذ 30 سنة بفضل الارتفاع فى أسعار العديد من المعادن النفيسة و البترول .


وكسبت أسعار البترول 17 % هذا العام بفضل تزايد المخزونات العالمية و قوة الطلب لتتجاوز أسعار البترول الأمريكى 60 دولار للبرميل لأول مرة منذ منتصف عام 2015 ولأكثر من 67 دولار لبرميل برنت لأول مرة منذ مايو 2015 وتشير هذه المكاسب إلى انكماش في وفرة المعروض العالمي من الخام التي لازمت الأسواق منذ منتصف 2014  .


صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 13 % خلال العام الجارى الذى ينتهى اليوم لتصل إلى حوالى 1303 دولار للأوقية لتسجل أكبر زيادة سنوية منذ سبعة أعوام مع هبوط الدولار و تزايد التوترات السياسية وانحسار المخاوف من تأثير زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.


وذكرت وكالة بلومبرج إن  أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة زادت أيضا بحوالى 12 % لتتجاوز 1309 دولار للأوقية للعام الثانى على التوالى  مع هبوط العملة الأمريكية في أسوأ عام لها منذ 2003 بسبب التوترات بخصوص  كوريا الشمالية واستمرار ضعف التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.


وحقق البلاديوم أقوى مكسب هذا العام بين المعادن النفيسة الأخرى  مع صعوده 57 % بدعم من المخاوف من انكماش المعروض بعد سنوات من النقص في الإمدادات   لينزل إلى  1062.00 دولارا للأوقية  وارتفعت الفضة أيضا بحوالى 6 % للسنة الثانية على التوالى لتصل إلى 16.93 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 3 % ليصعد إلى  927.05 دولار للأوقية


 
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