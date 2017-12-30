مؤشر بلومبرج BCI للسلع يحقق أكبر موجة مكاسب متتالية منذ 30 سنة

كسب 11 يوما متتالية هذا العام



خالد بدر الدين





ارتفع مؤشر بلومبرج للسلع BCI الذى يقيس العوائد على 22 سلعة منها البترول والذهب والنحاس لمدة 11 يوما متتالية خلال شهر ديسمبر الذى ينتهى اليوم الأحد فى أطول موجة مكاسب منذ 30 سنة بفضل الارتفاع فى أسعار العديد من المعادن النفيسة و البترول .





وكسبت أسعار البترول 17 % هذا العام بفضل تزايد المخزونات العالمية و قوة الطلب لتتجاوز أسعار البترول الأمريكى 60 دولار للبرميل لأول مرة منذ منتصف عام 2015 ولأكثر من 67 دولار لبرميل برنت لأول مرة منذ مايو 2015 وتشير هذه المكاسب إلى انكماش في وفرة المعروض العالمي من الخام التي لازمت الأسواق منذ منتصف 2014 .





صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 13 % خلال العام الجارى الذى ينتهى اليوم لتصل إلى حوالى 1303 دولار للأوقية لتسجل أكبر زيادة سنوية منذ سبعة أعوام مع هبوط الدولار و تزايد التوترات السياسية وانحسار المخاوف من تأثير زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.





وذكرت وكالة بلومبرج إن أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة زادت أيضا بحوالى 12 % لتتجاوز 1309 دولار للأوقية للعام الثانى على التوالى مع هبوط العملة الأمريكية في أسوأ عام لها منذ 2003 بسبب التوترات بخصوص كوريا الشمالية واستمرار ضعف التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.





وحقق البلاديوم أقوى مكسب هذا العام بين المعادن النفيسة الأخرى مع صعوده 57 % بدعم من المخاوف من انكماش المعروض بعد سنوات من النقص في الإمدادات لينزل إلى 1062.00 دولارا للأوقية وارتفعت الفضة أيضا بحوالى 6 % للسنة الثانية على التوالى لتصل إلى 16.93 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 3 % ليصعد إلى 927.05 دولار للأوقية



