تغييرات مرتقبة بمجلس إدارة ريفي عقب استحواذ سي اي كابيتال

news image عقـــارات

القلعة تحتفل بنمو الإيرادات 2.5 مليار جنيه بالربع الثالث من 2017

بدور ابراهيم نمو الإيرادات خلال الربع الثالث يعكس المساهمة القوية من شركة طاقة عربية وأسيك للأسمنت وأسكوم و«إنتاج عمان»، التابعة لشركة توازن في سلطنة عمان، والشركة تنجح في تقليص خسائر العمليات غير المستمرة إلى 6.9 مليون جنيه وتسجل صافي خسائر بقيمة 311.7 مليون جنيه نظرًا لارتفاع مصروفات

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news image اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات تستقبل العام الجديد بالاستقرار

الصاوي أحمد استقبلت أسعار الخضر والفاكهة مواسم أعياد الميلاد المجيد والكريسماس دون تغيير مع استمرار فترة استقرار الأسعار الممتدة منذ أسبوعين تقريبا. وسجلت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة في الجيزة 2.5 جنيه، والفاصوليا 3، والكوسة 5 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، وفقا لتجار خضراوات وفاكهة

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

حصاد الإعلام والصحافة في 2017.. هيئات وكيانات جديدة تعيد ترتيب الساحة

رحاب صبحى   شهدت الساحة الإعلامية فى عام 2017 العديد من التغيرات فى السياسات الإعلامية وإنشاء كيانات إعلامية جديدة وتغيرت على القنوات والخريطة الإعلامية بأكملها وتحويلات كثيرة على الإعلام. 1- شهد عام 2017 تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة فى "المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام"

news image رياضة

رقم جديد لصلاح يتفوق على 8 أندية في البريميرليج

علي المصري سجل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي هدفين في مرمى ليستر سيتي، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1) مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووصل صلاح إلى الهدف رقم 23 له في مختلف المسابقات هذا الموسم، متفوقًا ع

بورصة وشركات

تغييرات مرتقبة بمجلس إدارة ريفي عقب استحواذ سي اي كابيتال

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300 مليون جنيه قيمة محفظة القروض النشطة
نيفين جامع : الجهاز سيحتفظ بحصته ولا نية لبيعها بالأجل المنظور

أحمد الدسوقى

استحوذت شركة "سى آى كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية ، الخميس الماضى ،على حصة حاكمة بشركة ريفى للتمويل متناهى الصغر فى صفقة قدرت قيمتها 239 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية ريفى للتمويل متناهى الصغر بواقع %60 لشركة "جيمناى"، و%20 لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأضافة إلى %20 لرجل الأعمال أحمد البردعى.

وأشارت المصادر لـ"المال"، إلى أنه بعد اجراء عملية الاستحواذ تم إجراء بعض التغييرات الجديدة فى مجلس إدارة الشركة وتم تغيير بعض الأعضاء وإضافة 3 أعضاء جدد ممثلين لشركة سى اى كابيتال.

وقدرت المصادر حجم محفظة القروض النشطة للشركة بأنها تتعدى الـ 300 مليون جنيه ، مشيرة إلى أنها تعد من الشركات القوية فى السوق المصرى.

** الاحتفاظ بالعضوية

وفى سياق متصل، أكدت نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرلـ"المال"، ان الجهاز محتفظ بحصته فى شركة ريفى البالغة 20% ولن يتخارج منها خلال الفترة المقبلة.

وقالت "جامع" إن الجهاز مازال محتفظ بعضوية بمجلس إدارة الشركة ولا توجد أى نية لدى الجهاز لبيع حصته فى الشركة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن"ريفي" حصلت فى فبراير 2015، على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه.

وتعمل بالسوق المحلية 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى" ريفى، وتنمية، وتساهيل" ، كما تعتزم 3 شركات جديدة هى "تمويلى وسندا وأمان" التواجد فى السوق خلال الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.
 

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