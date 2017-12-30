تغييرات مرتقبة بمجلس إدارة ريفي عقب استحواذ سي اي كابيتال

بدور ابراهيم
نمو الإيرادات خلال الربع الثالث يعكس المساهمة القوية من شركة طاقة عربية وأسيك للأسمنت وأسكوم و«إنتاج عمان»، التابعة لشركة توازن في سلطنة عمان، والشركة تنجح في تقليص خسائر العمليات غير المستمرة إلى 6.9 مليون جنيه وتسجل صافي خسائر بقيمة 311.7 مليون جنيه نظرًا لارتفاع مصروفات
الصاوي أحمد
استقبلت أسعار الخضر والفاكهة مواسم أعياد الميلاد المجيد والكريسماس دون تغيير مع استمرار فترة استقرار الأسعار الممتدة منذ أسبوعين تقريبا.
وسجلت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة في الجيزة 2.5 جنيه، والفاصوليا 3، والكوسة 5 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، وفقا لتجار خضراوات وفاكهة
رحاب صبحى
شهدت الساحة الإعلامية فى عام 2017 العديد من التغيرات فى السياسات الإعلامية وإنشاء كيانات إعلامية جديدة وتغيرت على القنوات والخريطة الإعلامية بأكملها وتحويلات كثيرة على الإعلام.
1- شهد عام 2017 تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة فى "المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام"
علي المصري
سجل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي هدفين في مرمى ليستر سيتي، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1) مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووصل صلاح إلى الهدف رقم 23 له في مختلف المسابقات هذا الموسم، متفوقًا ع