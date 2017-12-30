تغييرات مرتقبة بمجلس إدارة ريفي عقب استحواذ سي اي كابيتال

رقم جديد لصلاح يتفوق على 8 أندية في البريميرليج

السبت 30 ديسمبر 2017 07:40 م

علي المصري سجل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي هدفين في مرمى ليستر سيتي، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1) مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووصل صلاح إلى الهدف رقم 23 له في مختلف المسابقات هذا الموسم، متفوقًا ع