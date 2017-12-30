مفاجأة في مؤتمر صحفي للخطيب مساء الأحد

تتمثل في بدء مشروع ستاد الأهلي بتمويل سعودي إماراتي



علي المصري



يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الخامسة مساء غدٍ الأحد بأحد الفنادق الكبري بالجيزة، لﻷعلان عن عدد من المفاجآت للجماهير وأعضاء النادي بعد توليه إدارة النادي بمناسبة بدء العام الجديد.



وعلمت المال أن المفاجأة تتمثل في بدء مشروع ستاد الأهلي بتمويل ضخم من السعودية والإمارات، بجانب منح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، الرئاسة الشرفية للنادي.