مفاجأة في مؤتمر صحفي للخطيب مساء الأحد

متابعات:
قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إعادة أبوطالب العيسوي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح الأحد، خلفًا للفرنسي سيباستيان ديسابر.
ويعاون «العيسوي»، بحسب الموقع الرسمي للدراويش، كل من محمد محسن أبوجريشة مدربا عاما، وأحمد الجمل مدربا مساعدا، وسعفان ا
وكالات:
نفى الديوان الملكي الأردني، السبت، ضلوع ثلاثة أمراء أقيلوا من الخدمة العسكرية، في محاولة الانقلاب على الملك عبدالله الثاني، لحساب السعودية والإمارات.
وقال الديوان الملكي في بيان: «تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي شائعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إ
وكالات:
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أستراليا ساعدت بمعلومات في إطلاق تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، بشأن محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، والتواطؤ المحتمل لها مع حملة الرئيس دونالد ترامب.
وأبلغ المستشار السابق في حملة ترامب لشؤون السياسة الخارج
وكالات:
زار عدد من الفنانين العالميين مصر في العام المنصرم، وكان ويل سميث البادئ بزيارة مصر بصحبة عائلته، وزار الأهرامات والمتحف المصري ونشر صور زيارته عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، معبرا عن سعادته بالزيارة ونيته تكرارها.
وفي مفاجأة أخرى، زارت مصر كورتني كارديشيان نجمة تليفزيو