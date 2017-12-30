القنصل الإسباني يطمئن علي بعثة أتلتيكو مدريد

متابعات:
قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إعادة أبوطالب العيسوي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح الأحد، خلفًا للفرنسي سيباستيان ديسابر.
ويعاون «العيسوي»، بحسب الموقع الرسمي للدراويش، كل من محمد محسن أبوجريشة مدربا عاما، وأحمد الجمل مدربا مساعدا، وسعفان ا
وكالات:
نفى الديوان الملكي الأردني، السبت، ضلوع ثلاثة أمراء أقيلوا من الخدمة العسكرية، في محاولة الانقلاب على الملك عبدالله الثاني، لحساب السعودية والإمارات.
وقال الديوان الملكي في بيان: «تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي شائعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إ
وكالات:
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أستراليا ساعدت بمعلومات في إطلاق تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، بشأن محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، والتواطؤ المحتمل لها مع حملة الرئيس دونالد ترامب.
وأبلغ المستشار السابق في حملة ترامب لشؤون السياسة الخارج
وكالات:
زار عدد من الفنانين العالميين مصر في العام المنصرم، وكان ويل سميث البادئ بزيارة مصر بصحبة عائلته، وزار الأهرامات والمتحف المصري ونشر صور زيارته عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، معبرا عن سعادته بالزيارة ونيته تكرارها.
وفي مفاجأة أخرى، زارت مصر كورتني كارديشيان نجمة تليفزيو
- نجوم "الأتلتى" يوقعون علي تيشرتات وأوتوجرافات للمعجبين
على المصرى
حضر بابلو إينادو، القنصل الإسباني في القاهرة، وطاقم السفارة الإسبانية، إلى مقر فندق إقامة لاعبي أتليتكو مدريد، فى برج العرب، للاطمئنان على الفريق قبل خوض المباراة الودية مع الأهلي مساء اليوم، السبت، على ملعب الجيش المصري بالإسكندرية.
ويحضر القنصل وطاقم السفارة، المباراة التي تقام تحت عنوان "السلام ضد الإرهاب"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس رعاية الشباب والرياضة بالمملكة العربية السعودية، وفقًا للدعوة التي قدمها لهم مجلس النادي برئاسة محمود الخطيب.
وفرضت قوات الأمن إجراءات صارمة حول مقر فندق إقامة الفريق الإسباني، حيث تحيط قوات من شرطة السياحة الطابق الذي يقيم فيه فريق أتليتكو مدريد رافضين الصعود له من قبل أي شخص، في الوقت الذي وفرت وزارة الداخلية عددًا من السيارات لتأمين الفريق الاسباني أثناء تحركه إلى ملعب المباراة.
من جانب آخر، نظم النادي الأهلي بالتعاون مع شركة صلة الراعي الرسمي للنادي، فقرة مصغرة لعدد من الجماهير المنتظر حضورهم للمباراة، في وجود كل نجوم الفريق الإسباني.
أقيمت الاحتفالية داخل فندق الإقامة، واستغرقت 20 دقيقة، وقام لاعبو أتليتكو مدريد بالتوقيع على هدايا تذكارية وأوتوجرافات للجماهير التي وصل عددها حوالي ١٥٠ مشجع