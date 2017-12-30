الجامعات الحكومية تزيد فرعين و21 كلية جديدة فى 2017

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018. مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Alexandria 05:25 AM

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018. متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 727 إلى 729

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

متابعات: توفى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، فجر الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عاما. وتعكف الأسرة حاليا، ومحمد عثمان محامى الأسرة على إنهاء إجراءات نقل جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع من دبى إلى مصر، حيث كان يتلقى ا

news image بورصة وشركات

التجاري الدولي تخطف صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال ديسمبر

مصطفى طلعت: اختطفت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر ديسمبر من 2017، من شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي تصدرت المشهد في نوفمبر السابق له. ووفق تقرير صادر عن البورصة، نفذت التجاري الدولي تداولات بقيمة 8.8 مليار جنيه، من خلال

عقـــارات

الجامعات الحكومية تزيد فرعين و21 كلية جديدة فى 2017

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جهاد سالم

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حصاد عام 2017 على صعيد الجامعات الحكومية، وتضمنت إنشاء 21 كلية جديدة بالجامعات الحكومية، فضلا عن استكمال فرعي جامعتي الإسكندرية بمطروح، وأسيوط بالوادي الجديد، تمهيدًا لاستقلال كل منهما في جامعة مستقلة وفقًا للمخطط العام للتعليم العالي بالاضافة الي بدء الدراسة بعدد من البرامج المتميزة بالجامعات .

وتضمنت الكليات الجديدة التى تم تدشينها خلال العام الجاري،  كلية الحقوق ببورسعيد، والهندسة والحقوق بدمياط، ورياض الأطفال بجامعة السادات، والحقوق بالفيوم، والهندسة والطب والإعلام بالسويس، علوم الإعاقة والتأهيل بالزقازيق.

وكذلك طب وجراحة الفم والإسنان بالزقازيق، الآثار بالزقازيق وبنى سويف، التربية للطفولة المبكرة بالزقازيق، الطب البيطري بالفيوم، كلية الطب والمعهد الفني الصحي بجنوب الوادي، صيدلة دمياط، التربية للطفولة المبكرة و طب الاسنان بالمنوفية، كلية الإعلام بجامعة عين شمس بالإضافة إلى الكلية المصرية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع جامعة ومعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير.

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