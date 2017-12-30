الجامعات الحكومية تزيد فرعين و21 كلية جديدة فى 2017

وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

الإثنين 01 يناير 2018 03:01 ص

متابعات: توفى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، فجر الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عاما. وتعكف الأسرة حاليا، ومحمد عثمان محامى الأسرة على إنهاء إجراءات نقل جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع من دبى إلى مصر، حيث كان يتلقى ا