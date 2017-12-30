جسر تركيا المتداعى بين الشرق والغرب

علي المصري
سادت حالة من السعادة والارتياح بين لاعبي اﻷلعاب الفردية وذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح وسام الرياضة لعدد من أبطال الرياضة خلال تكريمهم في أول أيام العام الجديد 2018
وعلى رأس المكرمين الرباع محمد إيهاب ولاعبة الاسكواش نور الشربيني ومجموعة من أبطال منافس
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
أطلقت المئات من الممثلات والمخرجات والمنتجات والكاتبات في هوليود، مبادرة شاملة لمكافحة التحرش بالسيدات في أماكن العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة
ستركز الحملة بشكل خاص على مكافحة التحرش بذوات "الياقات الزرقاء" (العاملات).
وبحسب "بيزنس إنسايدر" تتضمن المبادرة إ
وكالات
قال وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، مساء الاثنين، إن بلاده "ستردّ قريبًا" على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم فيها إسلام آباد بـ"إيواء إرهابيين، وأنها لم تقدم سوى الأكاذيب والخداع".
وقال آصف في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "سنردّ على تغريدة ترامب قريبًا إن شاء ا
أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي حصاد قوات حرس الحدود خلال عام 2017 على كل الاتجاهات الاستراتيجية
وأوضح أن قوات حرس الحدود تمكنت أيضًا من ضبط 239 قضية هجرة غير شرعية ، اشتملت على ضبط 6063 فردًا من جنسيات مختلفة ، و 1921 فردًا من المتهمين فى قضايا مختلفة ومن ضبط 63 فتحة نفق على الشريط الحدو