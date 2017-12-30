لجان متابعة لمراجعة إجراءات التقنين مع المحافظات

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تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018.
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العصر
المغرب
العشاء
قيام
Alexandria
05:25 AM
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تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
727 إلى 729
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توفى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، فجر الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عاما.
وتعكف الأسرة حاليا، ومحمد عثمان محامى الأسرة على إنهاء إجراءات نقل جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع من دبى إلى مصر، حيث كان يتلقى ا
مصطفى طلعت:
اختطفت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر ديسمبر من 2017، من شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي تصدرت المشهد في نوفمبر السابق له.
ووفق تقرير صادر عن البورصة، نفذت التجاري الدولي تداولات بقيمة 8.8 مليار جنيه، من خلال