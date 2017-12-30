لجان متابعة لمراجعة إجراءات التقنين مع المحافظات

بدور إبراهيم:



قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية تشكيل ثلاث لجان لمتابعة اجراءات التقنين لأراضى الدولة والتى بدأت فيها المحافظات وفقا لقانون 144



لجان المتابعة ستكون كل منها برئاسة أحد المستشارين المنتدبين للجنة العليا وتضم بجانبهم اعضاء قانونيون واداريون وفنيون يمثلون الجهات المختصة بالأراضى وستكون مهمتها متابعة خطة العمل مع لجان المحافظات واسلوب التقنين وتقديم الدعم المطلوب ومراجعة اسلوب التسجيل لطلبات التقنين



وستقوم تلك اللجان بزيارات دورية للمحافظات للمتابعة المباشرة وتلقى الشكاوى ودراستها على ارض الواقع وتقديم الحلول المناسبة لها لتذليل أى عقبات قد تواجه اجراءات التقنين وفقا للدليل الاسترشادى الذى اعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى وتضمن كل تفاصيل وخطوات التقنين



وأكد اللواء عبدالله فإن هدف اللجنة سواء من إعداد الدليل أو تكوين لجان المتابعة هو مساعدة المحافظات فى انهاء التقنين فى اسرع وقت مشيرا الى أنه سيكون هناك تواصل دائم مع لجان المحافظات للتصدى لأى مشكلة فى وقتها.



ولفت اللواء عبدالله الى ان لجان المتابعة ستكون مهمتها مراجعة كل الاجراءات التى تتم فى عملية التقنين وكذلك لاسعار الاسترشادية التى سيتم تطبيقها واسلوب تحصيل المحافظات لنسيبة ال20 بالمائة المخصصة لها من حصيلة التقنين وكذلك مراجعة العقود التى سيتم تحريرها لطالبى التقنين



وفى الوقت نفسه ستقوم الأمانة الفنية بتلقى تقارير أسبوعية من كافة المحافظات بما تم تنفيذه من إجراءات التقنين وعدد الحالات التى تم إنجازها إبراهيم محلب، وشدد على أن الإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية مهدت الطريق لقيام المحافظات بالتقنين، ولم يعد هناك مبررا للانتظار أكثر من هذا، كما أن وضوح الإجراءات والشفافية فى التعامل مع هذا الملف يجعل من الصعب المماطلة أو التهرب من سداد حق الدولة، مشيرا إلى أن الجنة ومعها كل جهات الدولة ستتعامل بكل حسم مع هذا الأمر، مؤكدا أن هناك تكليفات واضحة للمحافظات بتسهيل الإجراءات وفقا للقانون وستتم متابعة هذا الأمر.