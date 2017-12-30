لجان متابعة لمراجعة إجراءات التقنين مع المحافظات

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2018. مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Alexandria 05:25 AM

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018

متابعات: تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2018. متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 727 إلى 729

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

متابعات: توفى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، فجر الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عاما. وتعكف الأسرة حاليا، ومحمد عثمان محامى الأسرة على إنهاء إجراءات نقل جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع من دبى إلى مصر، حيث كان يتلقى ا

news image بورصة وشركات

التجاري الدولي تخطف صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال ديسمبر

مصطفى طلعت: اختطفت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر ديسمبر من 2017، من شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي تصدرت المشهد في نوفمبر السابق له. ووفق تقرير صادر عن البورصة، نفذت التجاري الدولي تداولات بقيمة 8.8 مليار جنيه، من خلال

عقـــارات

لجان متابعة لمراجعة إجراءات التقنين مع المحافظات

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بدور إبراهيم:
 
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية تشكيل ثلاث لجان لمتابعة اجراءات التقنين لأراضى الدولة والتى بدأت فيها المحافظات وفقا لقانون 144

لجان المتابعة ستكون كل منها برئاسة أحد المستشارين المنتدبين للجنة العليا وتضم بجانبهم اعضاء قانونيون واداريون وفنيون يمثلون الجهات المختصة بالأراضى وستكون مهمتها متابعة خطة العمل مع لجان المحافظات واسلوب التقنين وتقديم الدعم المطلوب ومراجعة اسلوب التسجيل لطلبات التقنين

وستقوم تلك اللجان بزيارات دورية للمحافظات للمتابعة المباشرة وتلقى الشكاوى ودراستها على ارض الواقع وتقديم الحلول المناسبة لها لتذليل أى عقبات قد تواجه اجراءات التقنين وفقا للدليل الاسترشادى الذى اعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى وتضمن كل تفاصيل وخطوات التقنين

وأكد اللواء عبدالله فإن هدف اللجنة سواء من إعداد الدليل أو تكوين لجان المتابعة هو مساعدة المحافظات فى انهاء التقنين فى اسرع وقت مشيرا الى أنه سيكون هناك تواصل دائم مع لجان المحافظات للتصدى لأى مشكلة فى وقتها.

ولفت اللواء عبدالله الى ان لجان المتابعة ستكون مهمتها مراجعة كل الاجراءات التى تتم فى عملية التقنين وكذلك لاسعار الاسترشادية التى سيتم تطبيقها واسلوب تحصيل المحافظات لنسيبة ال20 بالمائة المخصصة لها من حصيلة التقنين وكذلك مراجعة العقود التى سيتم تحريرها لطالبى التقنين  

وفى الوقت نفسه ستقوم الأمانة الفنية بتلقى تقارير أسبوعية من كافة المحافظات بما تم تنفيذه من إجراءات التقنين وعدد الحالات التى تم إنجازها إبراهيم محلب، وشدد على أن الإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية مهدت الطريق لقيام المحافظات بالتقنين، ولم يعد هناك مبررا للانتظار أكثر من هذا، كما أن وضوح الإجراءات والشفافية فى التعامل مع هذا الملف يجعل من الصعب المماطلة أو التهرب من سداد حق الدولة، مشيرا إلى أن الجنة ومعها كل جهات الدولة ستتعامل بكل حسم مع هذا الأمر، مؤكدا أن هناك تكليفات واضحة للمحافظات بتسهيل الإجراءات وفقا للقانون وستتم متابعة هذا الأمر.
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