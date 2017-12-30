10.4 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع

news image عقـــارات

القلعة تحتفل بنمو الإيرادات 2.5 مليار جنيه بالربع الثالث من 2017

بدور ابراهيم نمو الإيرادات خلال الربع الثالث يعكس المساهمة القوية من شركة طاقة عربية وأسيك للأسمنت وأسكوم و«إنتاج عمان»، التابعة لشركة توازن في سلطنة عمان، والشركة تنجح في تقليص خسائر العمليات غير المستمرة إلى 6.9 مليون جنيه وتسجل صافي خسائر بقيمة 311.7 مليون جنيه نظرًا لارتفاع مصروفات

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات تستقبل العام الجديد بالاستقرار

الصاوي أحمد استقبلت أسعار الخضر والفاكهة مواسم أعياد الميلاد المجيد والكريسماس دون تغيير مع استمرار فترة استقرار الأسعار الممتدة منذ أسبوعين تقريبا. وسجلت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة في الجيزة 2.5 جنيه، والفاصوليا 3، والكوسة 5 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، وفقا لتجار خضراوات وفاكهة

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

حصاد الإعلام والصحافة في 2017.. هيئات وكيانات جديدة تعيد ترتيب الساحة

رحاب صبحى   شهدت الساحة الإعلامية فى عام 2017 العديد من التغيرات فى السياسات الإعلامية وإنشاء كيانات إعلامية جديدة وتغيرت على القنوات والخريطة الإعلامية بأكملها وتحويلات كثيرة على الإعلام. 1- شهد عام 2017 تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة فى "المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام"

news image رياضة

رقم جديد لصلاح يتفوق على 8 أندية في البريميرليج

علي المصري سجل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي هدفين في مرمى ليستر سيتي، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1) مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووصل صلاح إلى الهدف رقم 23 له في مختلف المسابقات هذا الموسم، متفوقًا ع

بورصة وشركات

10.4 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع

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المال ـ خاص:

سجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 10.4 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع المنقضي، وسط اداء متباين للمؤشرات، وفقا لتقرير صادر عن إدارة البورصة.

وارتفع رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة إلى مستوى 25.8 مليار جنيه، خلال الأسبوع المذكور، مقابل 15.4 مليار الاسبوع السابق له، بنمو قدره 1.3%.

وصعد المؤشر الرئيسي 2.3 % إلى مستوى 15017 نقطة، بينما انخفض مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل طفيف بلغ 0.12% إلى 824 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا بنحو 0.86 % إلى 1960 نقطة.
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