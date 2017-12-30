10.4 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع

المال ـ خاص:



سجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 10.4 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع المنقضي، وسط اداء متباين للمؤشرات، وفقا لتقرير صادر عن إدارة البورصة.



وارتفع رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة إلى مستوى 25.8 مليار جنيه، خلال الأسبوع المذكور، مقابل 15.4 مليار الاسبوع السابق له، بنمو قدره 1.3%.



وصعد المؤشر الرئيسي 2.3 % إلى مستوى 15017 نقطة، بينما انخفض مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل طفيف بلغ 0.12% إلى 824 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا بنحو 0.86 % إلى 1960 نقطة.

