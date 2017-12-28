مكاسب لجميع البورصات العربية قبل آخر جلسة هذا العام

بالفيديو.. داوود حسين: أنا ضد دعم الدولة للسينما

السبت 30 ديسمبر 2017 12:38 ص

أحمد حمدي: قال النجم الكويتي داوود حسين، إن السينما الكويتية وبعض تجاربها لاتصل لمصر او الوطن العربي سواء السينما الشبابية تطرح في البحرين والكويت وقطر اما باقي الدول لاتتواجد فيها. وأضاف في تصريحات خاصة، أنه منذ فترة طرحت شركة دار اللؤلؤة فيلم كويتي مهم "العتر" لكن لم يأت لدور العرض بمصر، م