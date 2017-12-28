المركزي للمحاسبات يطالب العربية للشحن بتعظيم حجم السيولة

شريف عمر :



تلقت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تقريراً من الجهاز المركزى للمحاسبات، يتضمن عدة نقطا منها، نقد إستغلال الشركة للنسبة الأكبر من زيادة رأس المال المنفذة عام 2009 فى سداد الأجور والمرتبات دون إجراء أيه توسعات للنشاط الرئيسى، بالإضافة لمطالبة الشركة بتعظيم حجم السيولة المتاحة لمنع التعثر.



وفى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى اطلعت المال على نسخة منه، أشار الجهاز الى استغلال الشركة لـ 99.9% من قيمة زيادة رأس المال التى اجرتها فى سبتمبر 2009 فى سداد الأجور والمرتبات للعاملين دون استغلالها فى تنمية النشاط الرئيسى للشركة، ودلل على ذلك بوجود 17 الف جنيه فقط فى حسابات الشركة من اجمالى 83.144 مليون جنيه.



وعلقت الشركة فى ردها على الجهاز بتأكيد استنفاذ قيمة الزيادة تقريباً، وتقوم الشركة حالياً بتفعيل الانشطة الرئيسية عن طريق التسويق ورفع كفاءة المعدات، والتكامل مع انشطة الشركة القابضة للنقل البحرى، لاستغلال الطاقة المتاحة بصورة مثالية، وذلك رغم المنافسة الشديدة نتيجة تواجد أكثر من 50 شركة تعمل بمجال الشحن والتغريف فى ميناء الاسكندرية، والذى يعانى بالاساس من انخفاض كميات البضائع الوارة، خاصة وان الاتجاه العام الان فى تداول البضائع هو استخدام الحاويات.



جدير بالذكر أن الشركة لجأت فى عام 2009 لزيادة رأسمالها من 50 مليون جنيه الى 200 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه لعدد 150 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد، بهدف تدعيم الموقف المالى وتنفيذ المشروعات الاستثمارية .



وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى فكرة أخرى لظهور رأس المال بالسالب بنحو 17.089 مليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، نتيجة انخفاض ارصدة الاصول المتداولة، حبث بلغ رصيد البنوك التجارية 4.9 مليون جنيه، مما يشير الى ازمة السيولة التى تواجهها الشركة.



وطالب المركزى، الشركة بإيجاد الوسائل التى من شأنها تعظيم الإيرادات وزيادة معدل التشغيل، حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها سواء الداخلية أو الخارجية.



وردت الشركة على ذلك بالقول : تم التعاقد مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وترسانة الاسكندرية سواء فى تأجير المعدات أو استغلال الساحات المؤجرة من هيئة الميناء، وتقدمت العربية بخطة شاملة لاصلاح المعدات وتم تسليمها للشركة القابضة، وكذلك اعداد دراسة لاحلال لمعدات يتم شرائها لمواكية التطور فى تكنولوجيا معدات الشخن والتفريغ.

وأظهرت المؤشرات المالية للعربية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، ارتفاع خسائرها بنسبة 22.8% متكبدة خسائر 8.23 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة، كما ارتفعت ايرادات الشركة إلى 3.09 مليون جنيه، مقابل 2.4 مليون جنيه.



وتعمل العربية للشحن فى أعمال الشحن والتفريغ والنقل والأعمال المكملة لها بمينائي الاسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى القيام بنشاط الغطس واعمال الشحن والتفريغ الآلي للبضائع الصب، وتستحوذ الشركة القابضة للنقل البحرى على 51% من رأسمالها.

