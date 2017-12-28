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بالفيديو.. داوود حسين: أنا ضد دعم الدولة للسينما

أحمد حمدي: قال النجم الكويتي داوود حسين، إن السينما الكويتية وبعض تجاربها لاتصل لمصر او الوطن العربي سواء السينما الشبابية تطرح في البحرين والكويت وقطر اما باقي الدول لاتتواجد فيها. وأضاف في تصريحات خاصة، أنه منذ فترة طرحت شركة دار اللؤلؤة فيلم كويتي مهم "العتر" لكن لم يأت لدور العرض بمصر، م

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مصر تفوز برئاسة المجمع العربي للموسيقي

- إيناس عبد الدايم الرئيس السادس للمجمع العربي للموسيقي ولاء البري: فازت مصر ممثلة في الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية بمنصب رئيس المجمع العربي للموسيقي التابع لجامعة الدول العربية لمدة اربعة سنوات قادمة كسادس رئيساً للمجمع منذ تأسيسه في عام  1971. جاء ذلك خلال انع

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24.00 الفراخ البيضاء
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أمين عام الأمم المتحدة يدين هجوم كنيسة حلوان الإرهابي

وكالات: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة، خارج كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة. وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، بخالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومة مصر وشعبها، ويتمنى الشفاء العاجل للم

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نابولي يواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي بفوز صعب على كروتوني

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بورصة وشركات

المركزي للمحاسبات يطالب العربية للشحن بتعظيم حجم السيولة

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شريف عمر :

تلقت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تقريراً من الجهاز المركزى للمحاسبات، يتضمن عدة نقطا منها، نقد إستغلال الشركة للنسبة الأكبر من زيادة رأس المال المنفذة عام 2009 فى سداد الأجور والمرتبات دون إجراء أيه توسعات للنشاط الرئيسى، بالإضافة لمطالبة الشركة بتعظيم حجم السيولة المتاحة لمنع التعثر.

وفى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى اطلعت المال على نسخة منه، أشار الجهاز الى استغلال الشركة لـ 99.9% من قيمة زيادة رأس المال التى اجرتها فى سبتمبر 2009 فى سداد الأجور والمرتبات للعاملين دون استغلالها فى تنمية النشاط الرئيسى للشركة، ودلل على ذلك بوجود 17 الف جنيه فقط فى حسابات الشركة من اجمالى 83.144 مليون جنيه. 

وعلقت الشركة فى ردها على الجهاز بتأكيد استنفاذ قيمة الزيادة تقريباً، وتقوم الشركة حالياً بتفعيل الانشطة الرئيسية عن طريق التسويق ورفع كفاءة المعدات، والتكامل مع انشطة الشركة القابضة للنقل البحرى، لاستغلال الطاقة المتاحة بصورة  مثالية، وذلك رغم المنافسة الشديدة نتيجة تواجد أكثر من 50 شركة تعمل بمجال الشحن والتغريف فى ميناء الاسكندرية، والذى يعانى بالاساس من انخفاض كميات البضائع الوارة، خاصة وان الاتجاه العام الان فى تداول البضائع هو استخدام الحاويات.

جدير بالذكر أن الشركة لجأت فى عام 2009 لزيادة رأسمالها من 50 مليون جنيه الى 200 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه لعدد 150 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد، بهدف تدعيم الموقف المالى وتنفيذ المشروعات الاستثمارية .

وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى فكرة أخرى لظهور رأس المال بالسالب بنحو 17.089 مليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، نتيجة انخفاض ارصدة الاصول المتداولة، حبث بلغ رصيد البنوك التجارية 4.9 مليون جنيه، مما يشير الى ازمة السيولة التى تواجهها الشركة.

وطالب المركزى، الشركة بإيجاد الوسائل التى من شأنها تعظيم الإيرادات وزيادة معدل التشغيل، حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها سواء الداخلية أو الخارجية. 

وردت الشركة على ذلك بالقول : تم التعاقد مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وترسانة الاسكندرية سواء فى تأجير المعدات أو استغلال الساحات المؤجرة من هيئة الميناء، وتقدمت العربية بخطة شاملة لاصلاح المعدات وتم تسليمها للشركة القابضة، وكذلك اعداد دراسة لاحلال لمعدات يتم شرائها لمواكية التطور فى تكنولوجيا معدات  الشخن والتفريغ. 
وأظهرت المؤشرات المالية للعربية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، ارتفاع خسائرها بنسبة 22.8% متكبدة خسائر 8.23 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة، كما ارتفعت ايرادات الشركة إلى 3.09 مليون جنيه، مقابل 2.4 مليون جنيه. 

وتعمل العربية للشحن فى أعمال الشحن والتفريغ والنقل والأعمال المكملة لها بمينائي الاسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى القيام بنشاط الغطس واعمال الشحن والتفريغ الآلي للبضائع الصب، وتستحوذ الشركة القابضة للنقل البحرى على 51% من رأسمالها.
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