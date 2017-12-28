اجتماع رئاسي لمناقشة أزمة البواخر السياحية في الأقصر وأسوان

news image سيـــاســة

10 قوانين اقتصادية يحسمها البرلمان في 2018

ياسمين فواز ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من مشروعات القوانين التي من المنتظر إقرارها خلال عام  ٢٠١٨، الذي يفصلنا عنه 48 ساعة وفيما يلي أبرز ١٠ مشروعات قوانين اقتصادية رصدتها "المال" تنتظر حسم النواب خلال العام الجديد  وهي كالاتي : أولا :مشروع قانون "حماية المستهلك

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17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
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ثروات مليارديرات أمريكا تتجاوز 2 تريليون دولار فى 2017

خالد بدر الدين قفزت ثروات مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم 159 ملياردير بحوالى 18 % خلال العام الجارى الذى ينتهى فى غضون أيام قليلة أو ما يعادل 315 مليار دولار زيادة عن العام الماضى ليرتفع إجمالى ثرواتهم إلى أكثر من تريليونى دولار.  وذكرت وكالة بلومبرج  أن ثروات أغنياء

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

بيتكوين تخسر هيمنتها على عالم العملات الرقمية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن فقدت عملة بيتكوين هيمنتها على عالم العملات الرقمية خلال 2017 رغم ارتفاع سعرها بنسبة 1500% في نفس العام، بعد أن تراجعت حصتها السوقية إلى أدنى مستوى عند 42% في ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 90% مطلع نفس العام، وفقا لموقع CoinMarketCap. وتتنافس بيتكوين مع أكثر من 100 عملة

news image بنـــوك

الأهلي المصري يفتتح فرع المنتزه بالإسكندرية بعد تطويره

المال- خاص افتتح محيي عبد الباري رئيس منطقة فروع الاسكندرية بالبنك الأهلي المصري فرع البنك بالمنتزه بمحافظة الاسكندرية والذي تم اعادته لمقره الأصلي بعد انتهاء اعمال التطوير والتحديث. وعقب الافتتاح صرح عبد الباري بان الفرع تم تجهيزه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بمكانة أكبر البنوك المصرية والذي يتم ع

سيـــاســة

اجتماع رئاسي لمناقشة أزمة البواخر السياحية في الأقصر وأسوان

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اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور، مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، ووزراء الري والموارد المائية، والسياحة، والنقل.

وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إنه تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الوزارات المختصة لحل المشاكل الملاحية الخاصة بعدد من البواخر السياحية في النيل، وخاصةً بالمنطقة الواقعة بين مدينتي الأقصر وأسوان نتيجة انخفاض منسوب مياه النهر بسبب الموسم السنوي للسدة الشتوية.

وعرض وزير السياحة خلال الاجتماع تقريراً حول زيارته التفقدية الأخيرة لمحافظة أسوان

وأشار إلى التنسيق القائم بين الأجهزة المعنية لتلافي أي سلبيات قد تؤثر على حركة السياحة النيلية.

وأوضح أنه تم استئناف حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان أمام معبد كوم أمبو.

كما أوضح وزير السياحة وجود تواصل وتنسيق مستمر مع وزارتي الري والنقل والسلطات المحلية بمحافظتي الأقصر وأسوان لمعالجة أي مشاكل في هذا الإطار.

ولفت إلى أن السياحة النيلية مكون هام في العملية السياحية، وأن عدد البواخر التي تعرضت لمشاكل ملاحية مؤخراً لا يتعدى نسبة 5% من إجمالي البواخر المارة بالمجري الملاحي لنهر النيل.


وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الري والموارد المائية عرض الإجراءات التي تتبعها الوزارة سنوياً للمساهمة في تيسير الملاحة النهرية خلال الموسم السنوي للسدة الشتوية الذي يهدف إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالإعلان دورياً عن المواعيد والمناسيب المتوقعة خلال هذا الموسم لضمان اتخاذ جميع المراكب والبواخر المتواجدة في المجري الملاحي للنهر الاحتياطات اللازمة من حيث الالتزام بالمسارات الملاحية المحددة أو أعداد الركاب التي تؤثر على عمق الغاطس لضمان عدم تعرضها للشحط.

وأضاف الدكتور، محمد عبد العاطي أن وزارة الري تقوم أيضاً بالتنسيق مع كل من وزارتي النقل والسياحة وشرطة المسطحات المائية والشركات المالكة للبواخر السياحية من أجل حل أية مشاكل تنتج خلال فترة السدة الشتوية.

وذكر السفير/ بسام راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتعزيز التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية لوضع خطة متكاملة تهدف إلى تأمين سلاسة الملاحة النهرية بمجري النيل، وخاصةً في المناطق التي تكرر بها وقوف البواخر السياحية نتيجة انخفاض منسوب المياه بسبب الموسم السنوي للسدة الشتوية، على أن تتضمن عناصر تلك الخطة التطهير المنتظم لمجري النهر بالكراكات وكذلك وضع العلامات الإرشادية، فضلاً عن وضع الضوابط والتشديد على أصحاب البواخر والمراكب بالالتزام بطول الغاطس المعلن والمسموح به، وذلك لتوفير أعلي دراجات السلامة والأمان للمواطنين والسائحين على متن البواخر السياحية.

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