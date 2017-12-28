اجتماع رئاسي لمناقشة أزمة البواخر السياحية في الأقصر وأسوان

بيتكوين تخسر هيمنتها على عالم العملات الرقمية

الخميس 28 ديسمبر 2017 06:49 م

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن فقدت عملة بيتكوين هيمنتها على عالم العملات الرقمية خلال 2017 رغم ارتفاع سعرها بنسبة 1500% في نفس العام، بعد أن تراجعت حصتها السوقية إلى أدنى مستوى عند 42% في ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 90% مطلع نفس العام، وفقا لموقع CoinMarketCap. وتتنافس بيتكوين مع أكثر من 100 عملة