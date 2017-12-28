شكري وبن زايد يرفضان أي تدخل أجنبي في الشؤون العربية

news image سيـــاســة

10 قوانين اقتصادية يحسمها البرلمان في 2018

ياسمين فواز ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من مشروعات القوانين التي من المنتظر إقرارها خلال عام  ٢٠١٨، الذي يفصلنا عنه 48 ساعة وفيما يلي أبرز ١٠ مشروعات قوانين اقتصادية رصدتها "المال" تنتظر حسم النواب خلال العام الجديد  وهي كالاتي : أولا :مشروع قانون "حماية المستهلك

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image لايف

ثروات مليارديرات أمريكا تتجاوز 2 تريليون دولار فى 2017

خالد بدر الدين قفزت ثروات مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم 159 ملياردير بحوالى 18 % خلال العام الجارى الذى ينتهى فى غضون أيام قليلة أو ما يعادل 315 مليار دولار زيادة عن العام الماضى ليرتفع إجمالى ثرواتهم إلى أكثر من تريليونى دولار.  وذكرت وكالة بلومبرج  أن ثروات أغنياء

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

بيتكوين تخسر هيمنتها على عالم العملات الرقمية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن فقدت عملة بيتكوين هيمنتها على عالم العملات الرقمية خلال 2017 رغم ارتفاع سعرها بنسبة 1500% في نفس العام، بعد أن تراجعت حصتها السوقية إلى أدنى مستوى عند 42% في ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 90% مطلع نفس العام، وفقا لموقع CoinMarketCap. وتتنافس بيتكوين مع أكثر من 100 عملة

news image بنـــوك

الأهلي المصري يفتتح فرع المنتزه بالإسكندرية بعد تطويره

المال- خاص افتتح محيي عبد الباري رئيس منطقة فروع الاسكندرية بالبنك الأهلي المصري فرع البنك بالمنتزه بمحافظة الاسكندرية والذي تم اعادته لمقره الأصلي بعد انتهاء اعمال التطوير والتحديث. وعقب الافتتاح صرح عبد الباري بان الفرع تم تجهيزه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بمكانة أكبر البنوك المصرية والذي يتم ع

سيـــاســة

شكري وبن زايد يرفضان أي تدخل أجنبي في الشؤون العربية

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التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال  المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين الوزيرين حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية، ومتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار أبو زيد إلي أن الوزيرين استعرضا التطورات في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية، فضلا عن الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي باعتبارها أمتداد لأمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي. 

ووفق البيان عكست محادثات الجانبين الإدراك الشامل لطبيعة التحديات المحيطة بالمنطقة، والتطابق في المواقف، والأهمية البالغة للتنسيق والتعاون والتضامن بين البلدين في مواجهة تلك التحديات.

و أكد الوزيران رفضهما لكافة أشكال التدخل الأجنبي من خارج الإقليم في شؤون الدول العربية، وحرصهما على اتخاذ مواقف مشتركة من شأنها أن تحافظ على المصالح العليا للدولتين والشعبين المصري والإماراتي، وتعزز من الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري أحاط نظيره الإماراتي بآخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة ونتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا، مؤكداً على الثوابت المصرية في هذا الشأن والمرتبطة بشكل مباشر بالأمن المائي المصري.

 كما بحث الوزيران مسار العلاقات الثنائية وسبل تكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. 

ووفق البيان، تم الاتفاق على قيام وزير خارجية الإمارات بزيارة قريبة إلي مصر لاستكمال المشاورات والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا والتحديات الإقليمية التي تهم البلدين، على أن يُعقد على هامشها منتدى لرجال الأعمال لدعم الاستثمار وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

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