طلب إحاطة بشأن أزمة الرحلات السياحية النيلية بأسوان

news image سيـــاســة

10 قوانين اقتصادية يحسمها البرلمان في 2018

ياسمين فواز ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من مشروعات القوانين التي من المنتظر إقرارها خلال عام  ٢٠١٨، الذي يفصلنا عنه 48 ساعة وفيما يلي أبرز ١٠ مشروعات قوانين اقتصادية رصدتها "المال" تنتظر حسم النواب خلال العام الجديد  وهي كالاتي : أولا :مشروع قانون "حماية المستهلك

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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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ثروات مليارديرات أمريكا تتجاوز 2 تريليون دولار فى 2017

خالد بدر الدين قفزت ثروات مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم 159 ملياردير بحوالى 18 % خلال العام الجارى الذى ينتهى فى غضون أيام قليلة أو ما يعادل 315 مليار دولار زيادة عن العام الماضى ليرتفع إجمالى ثرواتهم إلى أكثر من تريليونى دولار.  وذكرت وكالة بلومبرج  أن ثروات أغنياء

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

بيتكوين تخسر هيمنتها على عالم العملات الرقمية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن فقدت عملة بيتكوين هيمنتها على عالم العملات الرقمية خلال 2017 رغم ارتفاع سعرها بنسبة 1500% في نفس العام، بعد أن تراجعت حصتها السوقية إلى أدنى مستوى عند 42% في ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 90% مطلع نفس العام، وفقا لموقع CoinMarketCap. وتتنافس بيتكوين مع أكثر من 100 عملة

news image بنـــوك

الأهلي المصري يفتتح فرع المنتزه بالإسكندرية بعد تطويره

المال- خاص افتتح محيي عبد الباري رئيس منطقة فروع الاسكندرية بالبنك الأهلي المصري فرع البنك بالمنتزه بمحافظة الاسكندرية والذي تم اعادته لمقره الأصلي بعد انتهاء اعمال التطوير والتحديث. وعقب الافتتاح صرح عبد الباري بان الفرع تم تجهيزه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بمكانة أكبر البنوك المصرية والذي يتم ع

سيـــاســة

طلب إحاطة بشأن أزمة الرحلات السياحية النيلية بأسوان

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ياسمين فواز 

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة الدكتور يحي راشد بخصوص أزمة إنقطاع الرحلات السياحية النيلية بمحافظة أسوان.

وصرح "فؤاد" أنه توجد أزمة تعصف بالبواخر السياحية بمحافظة أسوان، وعلي سبيل المثال لا الحصر مدينة كوم أمبو حيث يعاني السائحين الأجانب هناك من الإنقطاعات المفاجأة لرحلاتهم النيلية، وذلك بسبب إنخفاض منسوب المياه نهر النيل بتلك البقعة، حيث أن السائحين أثناء إرتيادهم للرحلات النيلية كنوع من أنواع النزهه التي تشتهر بها المدينة السمراء يتفاجئون دون سابق إنذار وبشكل "محرج" أن الباخرة قد تعطلت بسبب أنها قد "غرست" بقاع النيل نتيجة إنخفاض منسوب المياه.

وأشار"فؤاد" أن ذلك أصاب السائحين بحالة من الهلع والخوف الذي يدفعهم الي الهرولة لجمع متعلقاتهم وأمتعتهم من علي متن الباخرة والعودة إلي البر بواسطة لنشات صغيرة علي دفعات، كل هذا علي مرأي ومسمع من السادة القائمين علي وزارة السياحة الذين لم يحرك أحدا منهم ساكنا، على الرغم من أن تلك الوقائع في حقيقة الأمر متكررة بإستمرار، فهي ليست وليدة الأمس أو واقعة منفردة.

وطالب "فؤاد" بدراسة أبعاد تلك الأزمة والوقوف علي ملابساتها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحرص علي عدم تكرارها مجددا، وذلك لتعلقها اللصيق بالنشاط السياحي للدولة المصرية، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تنشيط عجلة السياحة وجذب السياحة الأجنبية لداخل الإقليم المصري من أجل توفير أكبر قدر من العملة الصعبة، على أن يحال طلب الإحاطة  الي لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس الموقر لمناقشته. 

 
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