السويس لتوطين التكنولوجيا تعلن عن توزيع نقدي بـ47 قرشا للسهم

رجب عزالدين



أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عن توزيع نقدى بقيمة 47 قرش للسهم يتم صرفه على قسطين وينتهى الحق فى توزيعه بنهاية جلسة 15 يناير القادم.



ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة النصف اعتبارا من 18 يناير بينما يتم صرف القسط الثانى اعتبارا من 22 فبراير وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس.



وحققت الشركة أرباحا أرباحا بقيمة 46.2 مليون جنيه خلال السنة المالية من سبتمبر 2016 وحتى مقابل أرباح بقيمة 64.6 مليون جنيه خلال 2015-2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 909 مليون جنيه موزعا على 90.9 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم والواحد.