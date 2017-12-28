تبادين ملحوظ في مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

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بالفيديو.. داوود حسين: أنا ضد دعم الدولة للسينما

أحمد حمدي: قال النجم الكويتي داوود حسين، إن السينما الكويتية وبعض تجاربها لاتصل لمصر او الوطن العربي سواء السينما الشبابية تطرح في البحرين والكويت وقطر اما باقي الدول لاتتواجد فيها. وأضاف في تصريحات خاصة، أنه منذ فترة طرحت شركة دار اللؤلؤة فيلم كويتي مهم "العتر" لكن لم يأت لدور العرض بمصر، م

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news image ثقافة وفنون

مصر تفوز برئاسة المجمع العربي للموسيقي

- إيناس عبد الدايم الرئيس السادس للمجمع العربي للموسيقي ولاء البري: فازت مصر ممثلة في الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية بمنصب رئيس المجمع العربي للموسيقي التابع لجامعة الدول العربية لمدة اربعة سنوات قادمة كسادس رئيساً للمجمع منذ تأسيسه في عام  1971. جاء ذلك خلال انع

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6.00 الدقيق
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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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125.00 لحم كندوز
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news image سيـــاســة

أمين عام الأمم المتحدة يدين هجوم كنيسة حلوان الإرهابي

وكالات: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة، خارج كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة. وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، بخالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومة مصر وشعبها، ويتمنى الشفاء العاجل للم

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نابولي يواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي بفوز صعب على كروتوني

متابعات: تمكن فريق نابولي من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي، عقب انتصاره الصعب على فريق كروتوني بنتيجة «1-0»، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 للبطولة. يدين نابولي بالفضل في هذا الفوز إلى نجمه السلوفاكي ماريك هامشيك، والذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 17 من

بورصة وشركات

تبادين ملحوظ في مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

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رجب عزالدين
 
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.
 
وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة  0.75% عند مستوى 15016 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23 % عند مستوى 824نقطة.

كما هبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.05% عند مستوى 1960نقطة، بينما صعد الخمسينى بنسبة 0.21% عند مستوى 2561 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد  بنسبة طفيفة 0.48 % عند مستوى 14718 نقطة.
 
وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 755 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 88.9مليون جنيه و4.3 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 1.8 مليون جنيه و 2.6 مليون جنيه و4.6 مليون جنيه و84.1 مليون جنيه على التوالى .
         
وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 67 سهما من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط  95 سهما وبقى 25 دون تغير.
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط طفيف لمؤشراتها بعد حالة من التأرجح استمرت طوال الجلسة وسط اتجاه بيعى للمصريين. 

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة  0.12% عند مستوى 14904 نقطة ،بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01 % عند مستوى 826نقطة .
 
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