تنمية المشروعات يتفاوض على تمويلات بقيمة ٨٧ مليون يورو

برلماني: أزمة المراكب النيلية بالأقصر وأسوان تهديد للسياحة

الخميس 28 ديسمبر 2017 10:59 م

ياسمين فواز تقدم النائب أكمل قرطام بسؤال إلى وزير السياحة الدكتور يحيى راشد، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بشأن شحوط عدد من المراكب والفنادق العائمة على نهر النيل، مطالبًا بتفسير ذلك؟، وكذلك عرض مستقبل الأمن المائى لمصر. وقال "قرطام"، إن شحوط المراكب والفنادق عائمة أما