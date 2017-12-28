news image تأميـــن

عناية تسدد 170 مليون جنيه تعويضات في 10 شهور

مروة عبد النبى : سددت شركة "عناية" – مصر  للرعاية الطبية 170 مليون جنيه تعويضات خلال الـ10 شهور الاولى من العام الجارى نيابة عن شركات التأمين التى تتعامل معها لمقدمى الخدمة المتعاقد معهم . وقال شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية  أن شركته تقوم بسداد 17 مليون ج

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news image سيـــاســة

برلماني: أزمة المراكب النيلية بالأقصر وأسوان تهديد للسياحة

ياسمين فواز تقدم النائب أكمل قرطام بسؤال إلى وزير السياحة الدكتور يحيى راشد، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بشأن شحوط عدد من المراكب والفنادق العائمة على نهر النيل، مطالبًا بتفسير ذلك؟، وكذلك عرض مستقبل الأمن المائى لمصر.  وقال "قرطام"، إن شحوط المراكب والفنادق عائمة أما

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news image سيـــاســة

السيسي و بن سلمان يبحثان المستجدات الإقليمية

تلقى  الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وصرح السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

news image اقتصاد وأسواق

بروتوكول بين البنك الأهلي والزراعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية

محمد سالم         وقع يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتورة، مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية سواء التسمين أو ادرار الالبان والذي من شأنه المس

استثمار

تنمية المشروعات يتفاوض على تمويلات بقيمة ٨٧ مليون يورو

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مسعود :سنحصل على هذه التمويلات خلال العام المقبل بغرض الحد من الهجرة 

أحمد الدسوقى
 
يجرى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مفاوضات مكثفة مع عدد من الجهات الخارجية للحصول على تمويلات بقيمة ٨٧ مليون يورو خلال العام المقبل
 .
توقع مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز للمال ،حصول الجهاز على هذه التمويلات خلال العام المقبل مشيرا الى انها ستوجه للتنمية المجتمعية بهدف الحد من الهجرة.

وأشار إلى أن الجهاز سيحصل على هذه التمويلات من الاتحاد الاوروبى بالاضافة الى بنك الاستثمار الاوروبى
 .
ولفت إلى أن هذه التمويلات ستوجه لاقامة مشروعات بنية تحتيه لتوفير فرص عمل بين الشباب في الفيوم والمنيا والأقصر وسوهاج وأسيوط والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ بهدف الحد من الهجرة
 .
وكشف عن أن الجهاز سيوقع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار توجه لدعم المشروعات التنموية والبنية الاساسية.

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