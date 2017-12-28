وادى كوم أمبو تعلن مزادًا علنيًا لبيع الخردة

أحمد حمدي:
قال النجم الكويتي داوود حسين، إن السينما الكويتية وبعض تجاربها لاتصل لمصر او الوطن العربي سواء السينما الشبابية تطرح في البحرين والكويت وقطر اما باقي الدول لاتتواجد فيها.
وأضاف في تصريحات خاصة، أنه منذ فترة طرحت شركة دار اللؤلؤة فيلم كويتي مهم "العتر" لكن لم يأت لدور العرض بمصر، م
- إيناس عبد الدايم الرئيس السادس للمجمع العربي للموسيقي
ولاء البري:
فازت مصر ممثلة في الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية بمنصب رئيس المجمع العربي للموسيقي التابع لجامعة الدول العربية لمدة اربعة سنوات قادمة كسادس رئيساً للمجمع منذ تأسيسه في عام 1971.
جاء ذلك خلال انع
وكالات:
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة، خارج كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة.
وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، بخالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومة مصر وشعبها، ويتمنى الشفاء العاجل للم
متابعات:
تمكن فريق نابولي من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي، عقب انتصاره الصعب على فريق كروتوني بنتيجة «1-0»، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 للبطولة.
يدين نابولي بالفضل في هذا الفوز إلى نجمه السلوفاكي ماريك هامشيك، والذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 17 من