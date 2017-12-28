البورصة إجازة بمناسبة عطلة البنوك.. الإثنين

news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. داوود حسين: أنا ضد دعم الدولة للسينما

أحمد حمدي: قال النجم الكويتي داوود حسين، إن السينما الكويتية وبعض تجاربها لاتصل لمصر او الوطن العربي سواء السينما الشبابية تطرح في البحرين والكويت وقطر اما باقي الدول لاتتواجد فيها. وأضاف في تصريحات خاصة، أنه منذ فترة طرحت شركة دار اللؤلؤة فيلم كويتي مهم "العتر" لكن لم يأت لدور العرض بمصر، م

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17.63 17.73 بنك القاهرة
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news image ثقافة وفنون

مصر تفوز برئاسة المجمع العربي للموسيقي

- إيناس عبد الدايم الرئيس السادس للمجمع العربي للموسيقي ولاء البري: فازت مصر ممثلة في الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية بمنصب رئيس المجمع العربي للموسيقي التابع لجامعة الدول العربية لمدة اربعة سنوات قادمة كسادس رئيساً للمجمع منذ تأسيسه في عام  1971. جاء ذلك خلال انع

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السعر بالجنيه المصري السلعة
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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

أمين عام الأمم المتحدة يدين هجوم كنيسة حلوان الإرهابي

وكالات: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة، خارج كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة. وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، بخالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومة مصر وشعبها، ويتمنى الشفاء العاجل للم

news image رياضة

نابولي يواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي بفوز صعب على كروتوني

متابعات: تمكن فريق نابولي من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي، عقب انتصاره الصعب على فريق كروتوني بنتيجة «1-0»، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 للبطولة. يدين نابولي بالفضل في هذا الفوز إلى نجمه السلوفاكي ماريك هامشيك، والذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 17 من

بورصة وشركات

البورصة إجازة بمناسبة عطلة البنوك.. الإثنين

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خالد بدرالدين

قررت إدارة البورصة المصرية، اعتماد الإثنين المقبل -الموافق 1 يناير 2018- إجازة رسمية، بمناسبة عطلة البنوك، على أن يستأنف العمل الثلاثاء الموافق 2 يناير.

يذكر أنه يتم تعطيل العمل في البنوك بمناسبة رأس السنة الميلادية كل عام.

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