المحافظين يدعو لجلسة سرية بالبرلمان لبحث أزمة سد النهضة

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10 قوانين اقتصادية يحسمها البرلمان في 2018

ياسمين فواز ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من مشروعات القوانين التي من المنتظر إقرارها خلال عام  ٢٠١٨، الذي يفصلنا عنه 48 ساعة وفيما يلي أبرز ١٠ مشروعات قوانين اقتصادية رصدتها "المال" تنتظر حسم النواب خلال العام الجديد  وهي كالاتي : أولا :مشروع قانون "حماية المستهلك

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ثروات مليارديرات أمريكا تتجاوز 2 تريليون دولار فى 2017

خالد بدر الدين قفزت ثروات مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم 159 ملياردير بحوالى 18 % خلال العام الجارى الذى ينتهى فى غضون أيام قليلة أو ما يعادل 315 مليار دولار زيادة عن العام الماضى ليرتفع إجمالى ثرواتهم إلى أكثر من تريليونى دولار.  وذكرت وكالة بلومبرج  أن ثروات أغنياء

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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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بيتكوين تخسر هيمنتها على عالم العملات الرقمية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن فقدت عملة بيتكوين هيمنتها على عالم العملات الرقمية خلال 2017 رغم ارتفاع سعرها بنسبة 1500% في نفس العام، بعد أن تراجعت حصتها السوقية إلى أدنى مستوى عند 42% في ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 90% مطلع نفس العام، وفقا لموقع CoinMarketCap. وتتنافس بيتكوين مع أكثر من 100 عملة

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الأهلي المصري يفتتح فرع المنتزه بالإسكندرية بعد تطويره

المال- خاص افتتح محيي عبد الباري رئيس منطقة فروع الاسكندرية بالبنك الأهلي المصري فرع البنك بالمنتزه بمحافظة الاسكندرية والذي تم اعادته لمقره الأصلي بعد انتهاء اعمال التطوير والتحديث. وعقب الافتتاح صرح عبد الباري بان الفرع تم تجهيزه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بمكانة أكبر البنوك المصرية والذي يتم ع

سيـــاســة

المحافظين يدعو لجلسة سرية بالبرلمان لبحث أزمة سد النهضة

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ياسمين فواز

تحركت الهيئة البرلمانية لحزبي المحافظين والمصريين الأحرار، لمعرفة نتائج زيارة وزير الخارجية سامح شكرى لإثيوبيا التي قام بها مؤخرا ،ومردود ذلك علي ملف سد النهضة .

وكلف حزب المحافظين هيئته البرلمانية لتقدم  بطلب عقد جلسة سرية بالبرلمان بحضور رئيس الوزراء ووزراء الموارد المائية والري والخارجية والدفاع لمناقشة خطة مصر في المرحلة القادمة للتعامل مع هذا الملف.

وأكدت الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين في بيان اليوم الخميس، متابعتها عن كثب تطورات الموقف فيما يخص أزمة سد النهضة الأثيوبي، وخاصة الزيارة الأخيرة لسامح شكري وزير الخارجية المصري إلي أديس أبابا، وتصريحاته التي أكد خلالها قلق الجانب المصري من الإجراءات التي بدأتها أثيوبيا لملء السد مما سيؤثر سلبًا على حصة مصر من المياه.


وأكدت الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن وثيقة المباديء التي وقعتها مصر لا ترتقي لأن تكون اتفاقية أو معاهدة دولية ملزمة ولا تعطي الحق لأثيوبيا في بناء السد بما يضر بمصالح مصر، سواء في حصتها من ماء النيل أو الأخطار المتوقعة من سلامة البناء والإنشاءات، ولا تلغي اتفاقية دول حوض النيل التاريخية.

كما نوهت إلى أن إصرار الجانب الأثيوبي على ملء خزان السد بالطريقة التي أعلنتها يعتبر عملا من أعمال الحرب ولا يرد عليه إلا بما يتناسب مع الحروب، بداية من اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصولا إلى اللجوء للقوة الغاشمة.

وحمل المحافظين  وزارة الخارجية المسؤولية لإهمالها الجهود الدبلوماسية وعدم احتواء الموقف السوداني الذي تحول بشكل مفاجيء ليعاند الموقف المصري.

وطالب الإدارة المصرية  بالتمسك بالاتفاقيات الملزمة والموقعة "اتفاقية ١٩٥٩" وما قبلها والتي تحدد حصة مصر وحقها التاريخي في مياه النيل، وأن تعلن إلغاء مذكرة النوايا لعدم الوصول إلى توافق حول الثلاث بنود التي طرحتها مصر، باعتبار أن تصرف أثيوبيا منفردة في هذا الشأن هو عمل من أعمال الحرب.

وفيما يخص تصريحات وزير الموارد المائية والرى داخل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الأسبوع الجارى، أكدت الهيئة البرلمانية أن وزير الري قد جانبه الصواب في تصريحه بأن السكة طويلة، فأثيوبيا تعمل على قدم وساق وتمضي قدمًا في إتمام بناء عملية السد دون الالتفات إلى الإعتراضات المصرية، كما أعلنت نيتها البدء في ملء خزان السد، وهو ما يعني أن السكة ليست طويلة!

كما شددت الهيئة البرلمانية علي ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الموقف مهما كان سيئا للوقوف على حجم المخاطر المتوقعة من بناء السد وما قد يترتب عليه من نتائج.

 من ناحيته تقدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية ووكيل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار  بطلب إحاطة موجه إلى وزير الخارجية سامح شكرى ،مطالبا الأخير يعرض نتائج زيارته لإثيوبيا ومردودها علي ملف سد النهضة على اللجنة

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