المحافظين يدعو لجلسة سرية بالبرلمان لبحث أزمة سد النهضة

ياسمين فواز
ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من مشروعات القوانين التي من المنتظر إقرارها خلال عام ٢٠١٨، الذي يفصلنا عنه 48 ساعة
وفيما يلي أبرز ١٠ مشروعات قوانين اقتصادية رصدتها "المال" تنتظر حسم النواب خلال العام الجديد وهي كالاتي :
أولا :مشروع قانون "حماية المستهلك
خالد بدر الدين
قفزت ثروات مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم 159 ملياردير بحوالى 18 % خلال العام الجارى الذى ينتهى فى غضون أيام قليلة أو ما يعادل 315 مليار دولار زيادة عن العام الماضى ليرتفع إجمالى ثرواتهم إلى أكثر من تريليونى دولار.
وذكرت وكالة بلومبرج أن ثروات أغنياء
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
فقدت عملة بيتكوين هيمنتها على عالم العملات الرقمية خلال 2017 رغم ارتفاع سعرها بنسبة 1500% في نفس العام، بعد أن تراجعت حصتها السوقية إلى أدنى مستوى عند 42% في ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 90% مطلع نفس العام، وفقا لموقع CoinMarketCap.
وتتنافس بيتكوين مع أكثر من 100 عملة
المال- خاص
افتتح محيي عبد الباري رئيس منطقة فروع الاسكندرية بالبنك الأهلي المصري فرع البنك بالمنتزه بمحافظة الاسكندرية والذي تم اعادته لمقره الأصلي بعد انتهاء اعمال التطوير والتحديث.
وعقب الافتتاح صرح عبد الباري بان الفرع تم تجهيزه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بمكانة أكبر البنوك المصرية والذي يتم ع