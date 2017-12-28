شكري يتوجه لأبو ظبي لتنسيق الرؤى الخارجية

news image سيـــاســة

10 قوانين اقتصادية يحسمها البرلمان في 2018

ياسمين فواز ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من مشروعات القوانين التي من المنتظر إقرارها خلال عام  ٢٠١٨، الذي يفصلنا عنه 48 ساعة وفيما يلي أبرز ١٠ مشروعات قوانين اقتصادية رصدتها "المال" تنتظر حسم النواب خلال العام الجديد  وهي كالاتي : أولا :مشروع قانون "حماية المستهلك

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image لايف

ثروات مليارديرات أمريكا تتجاوز 2 تريليون دولار فى 2017

خالد بدر الدين قفزت ثروات مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم 159 ملياردير بحوالى 18 % خلال العام الجارى الذى ينتهى فى غضون أيام قليلة أو ما يعادل 315 مليار دولار زيادة عن العام الماضى ليرتفع إجمالى ثرواتهم إلى أكثر من تريليونى دولار.  وذكرت وكالة بلومبرج  أن ثروات أغنياء

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

بيتكوين تخسر هيمنتها على عالم العملات الرقمية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن فقدت عملة بيتكوين هيمنتها على عالم العملات الرقمية خلال 2017 رغم ارتفاع سعرها بنسبة 1500% في نفس العام، بعد أن تراجعت حصتها السوقية إلى أدنى مستوى عند 42% في ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 90% مطلع نفس العام، وفقا لموقع CoinMarketCap. وتتنافس بيتكوين مع أكثر من 100 عملة

news image بنـــوك

الأهلي المصري يفتتح فرع المنتزه بالإسكندرية بعد تطويره

المال- خاص افتتح محيي عبد الباري رئيس منطقة فروع الاسكندرية بالبنك الأهلي المصري فرع البنك بالمنتزه بمحافظة الاسكندرية والذي تم اعادته لمقره الأصلي بعد انتهاء اعمال التطوير والتحديث. وعقب الافتتاح صرح عبد الباري بان الفرع تم تجهيزه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بمكانة أكبر البنوك المصرية والذي يتم ع

سيـــاســة

شكري يتوجه لأبو ظبي لتنسيق الرؤى الخارجية

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المال - خاص


صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر الجاري إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للقاء نظيره الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.


وأوضح أبو زيد أن اللقاء يأتي في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر ما بين مصر والإمارات حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المتزايدة، مشيراً إلى أن العلاقة الخاصة والمتميزة بين البلدين تقتضي تكثيف التشاور وتبادل الرؤى بين الأشقاء بشأن التحديات المختلفة في المنطقة، ولاسيما التحديات المرتبطة بالأمن القومي العربي والتدخلات من خارج المنطقة العربية في شئون دولها، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والتضامن بين البلدين.

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