وزيرة الهجرة تنعى مواطن مصريا توفي عقب الاعتداء عليه

ولاء البري



نعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بكل الحزن والأسى رحيل المواطن المصري "علي السيد محمد ‏مرسي، "حيث توفي اليوم بالمستشفى، متأثرا باصابته، عقب واقعة اعتداء تعرض لها من قبل مواطنين أردنيين خلال الأيام الماضية، إثر خلاف علي مبلغ مالي، حيث كان يعاني من نزيف بالمخ وفقدان للوعي، خلال علاجه بالمستشفى.



من جانها، تواصلت وزيرة الهجرة منذ قليل مع أسرة الفقيد للتأكيد على الوقوف بجانبهم في هذه الظروف على مختلف الأصعدة، واستمعت مكرم لمطالبهم المتمثلة في نقل جثمان المتوفي لدفنه بمصر، ويرافقه خمسة أشخاص من ذويه، فضلا عن المساعدة في إنهاء موقف الابن الاكبر من التجنيد ونقل إخوته للمدارس بمصر، وأكدت وزيرة الهجرة وقوفها بجانبهم وتقديم كافة المساعدات، وأبلغت الابن استعداها لاستقباله بمكتبها.



وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية لن تتوانى في الحصول على كافة حقوق المتوفي القانونية، ومتابعة سير عمليات التحقيقات مع السلطات الأردنية حتى ينل الجاني عقابه.



وكان وزير العمل الأردني علي الغزاوي قد قام بزيارة للمواطن المصري أثناء تواجده في المستشفى لتلقي العلاج.



وقال في إتصال هاتفي منذ قليل مع وزارة الهجرة أن وزارته تواصل مع كافة الجهات المسؤولة لتطبيق القانون على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المواطن المصري .



وأكد أن وزارة العمل الأردني تعرب عن الاحترام والتقدير للاشقاء المصريين المقيمين على ارض المملكة الاردنية الهاشمية، والعلاقات الاخوية التي يرتبط بها الشعبين الاردني والمصري، وأن هذه الحادثة التي تعتبر فردية ولا تمثل مجتمعنا ونالت استهجان وغضب الاردنيين على مختلف المستويات، وتمنت الوزارة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



كانت مكرم قد تواصلت خلال الأيام الماضية وفور علمها بالحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع السفارة المصرية بالأردن ، للوقوف على سير ‏عمليات التحقيقات، ومتابعة كافة حقوقه القانونية مع السطلات الأردنية، وعلمت ايضا بزيارة وفد من السفارة للمواطن بالمستشفي وانه تم القاء القبض علي الجناة واتهامهم وقتها بالشروع في القتل.



كما ‏تواصلت وزيرة الهجرة مع زوجة المواطن المصري والفريق المعالج للحالة ‏للإطئنان عليه، ومعرفة مراحل علاجه، والتأكيد على أن الدولة المصرية لن تترك ‏أحد من أبناءها في مختلف المواقف وتسعى دائما للحفاظ على كافة حقوقهم .‏



وفور تواصلها مع وزير العمل الاردني، وبعلمه بالقضية قام بدوره بالتواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء الأردني والذي أصدر قرار بتحمل التكاليف الكاملة لعلاج المواطن المصري.