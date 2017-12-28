وزيرة الهجرة تنعى مواطن مصريا توفي عقب الاعتداء عليه

news image ثقافة وفنون

أهم 17 في 2017.. المصريون بالخارج

ولاء البري   شهد عام 2017 العديد من التأثيرات علي المصريين المقيمين بالخارج جاء أغلبها بالسلب خاصة علي العمالة المصرية بدول الخليج علي رأسهم السعودية وقطر . ورصدت " المال " أهم 17 حدث لبعض ما تعرض له المصريين بالخارج وطريقة تعامل وزارة الهجرة مع اهم المشكلات وأهم الإنجازات التي صل عليها المصري

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image رياضة

بعد رحيله لتدريب أوغندا.. كشف حساب ديسابر مع اﻹسماعيلي

علي المصري تأكد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻹسماعيلي، عن صفوف الدراويش، لتدريب منتخب أوغندا اﻷول، عقب الفوز علي الرجاء بخماسية نظيفة، في الجولة 16 للدوري المصري الممتاز. وتقدم المال في السطور التالية، كشف حساب المدير الفني الفرنسي مع الدراويش، خلال فتر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image ثقافة وفنون

أهم 17 في 2017.. مبدعون راحلون

علي راشد الرحيل سمة لا تفارق السنين، وفي 2017 رحل عدد كبير من المبدعين في المجال الأدبي والثقافي والفني، إلا أن ما يعزي جمهورهم هو بقاء أعمالهم خالدة تنبض بأسمائهم مهما مر الزمن على رحيلهم.   1-  كريمة مختار: بدأ العام برحيل الفنانة الكبيرة كريمة مختار أو "ماما نونا" كما أطلق عليها محبو

news image ثقافة وفنون

عودة الأوبريتات الوطنية عن القدس

·سلامة : لم يعد هناك وقت للتمجيد ورسالتنا يجب ان تكون مباشرة في الاوبريت الجديد. ·نصار : الاوبريت لن يحل القضية لكن سيرفع معنويات الناس ويحمسهم لها ·القاسم : الفن سلاح مهم في خدمة القضية الوطنية ولا أمانع في الغناء للقدس مرة اخرى . أحمد حمدي لا يمكن أن ينسى الجمهور أوبريتات وطن

سيـــاســة

وزيرة الهجرة تنعى مواطن مصريا توفي عقب الاعتداء عليه

inner image

ولاء البري

نعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بكل الحزن والأسى رحيل المواطن المصري "علي السيد  محمد ‏مرسي، "حيث توفي اليوم بالمستشفى، متأثرا باصابته، عقب واقعة اعتداء تعرض لها من قبل مواطنين أردنيين خلال الأيام الماضية، إثر خلاف علي مبلغ مالي، حيث كان يعاني من نزيف بالمخ وفقدان للوعي، خلال علاجه بالمستشفى.

من جانها، تواصلت وزيرة الهجرة منذ قليل مع أسرة الفقيد للتأكيد على الوقوف بجانبهم في هذه الظروف على مختلف الأصعدة، واستمعت مكرم لمطالبهم المتمثلة في نقل جثمان المتوفي لدفنه بمصر، ويرافقه خمسة أشخاص من ذويه، فضلا عن المساعدة في إنهاء موقف الابن الاكبر من التجنيد ونقل إخوته للمدارس بمصر، وأكدت وزيرة الهجرة  وقوفها بجانبهم وتقديم كافة المساعدات، وأبلغت الابن استعداها لاستقباله بمكتبها.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية لن تتوانى في الحصول على كافة حقوق المتوفي القانونية، ومتابعة سير عمليات التحقيقات مع السلطات الأردنية حتى ينل الجاني عقابه. 

وكان وزير العمل الأردني علي الغزاوي قد قام بزيارة للمواطن المصري أثناء تواجده في المستشفى لتلقي العلاج.

وقال في إتصال هاتفي منذ قليل مع وزارة الهجرة أن  وزارته تواصل مع كافة الجهات المسؤولة لتطبيق القانون على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المواطن المصري .

وأكد أن وزارة العمل الأردني  تعرب عن الاحترام والتقدير للاشقاء المصريين المقيمين على ارض المملكة الاردنية الهاشمية، والعلاقات الاخوية التي يرتبط بها الشعبين الاردني والمصري، وأن هذه الحادثة التي تعتبر فردية ولا تمثل مجتمعنا ونالت استهجان وغضب الاردنيين على مختلف المستويات، وتمنت الوزارة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

 كانت مكرم قد تواصلت خلال الأيام الماضية وفور علمها بالحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع السفارة المصرية بالأردن ، للوقوف على سير ‏عمليات التحقيقات، ومتابعة كافة حقوقه القانونية مع السطلات الأردنية، وعلمت ايضا بزيارة وفد من السفارة للمواطن  بالمستشفي وانه تم القاء القبض علي الجناة واتهامهم وقتها بالشروع في القتل.

كما ‏تواصلت وزيرة الهجرة مع زوجة المواطن المصري والفريق المعالج للحالة ‏للإطئنان عليه، ومعرفة مراحل علاجه، والتأكيد على أن الدولة المصرية لن تترك ‏أحد من أبناءها في مختلف المواقف وتسعى دائما للحفاظ على كافة حقوقهم .‏

وفور تواصلها مع وزير العمل الاردني، وبعلمه بالقضية قام بدوره بالتواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء الأردني  والذي أصدر قرار بتحمل التكاليف الكاملة لعلاج المواطن المصري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا