نواب برلمان يقدمون طلبات إحاطة لجحوظ البواخر بأسوان

أحمد صبرى

قال مصطفى الجندى النائب البرلمانى إن عددا من النواب سيقدمون طلب إحاطة لوزراء السياحة والرى حول جحوظ البواخر النيلية بمحافظتى الأقصر وأسوان بسبب انخفاض منسوب المياه.



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "كل يوم" على قناة onE، إلى أن هذا الأمر يتكرر سنويا ويؤثر على السياحة فى الجنوب ولم يتم حل المشكلة، مؤكدا أن منظر نقل السياح ومتعلقاتهم عبر المراكب الصغيرة مخجل ولا يساعد على تدفق الأجانب.