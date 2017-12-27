إصابات في انفجار بمدينة سان بطرسبرج الروسية

رويترز



قالت وكالات أنباء روسية إن انفجارا هز متجرا كبيرا في مدينة سان بطرسبرج الروسية، مساء يوم الأربعاء، مما أدى لإصابة عدد من المتسوقين.



ولم يتسبب الانفجار في وفاة أحد لكن جرى نقل 4 على الأقل إلى المستشفى ووردت تقارير غير مؤكدة عن إصابة عشرة آخرين.



ولا يعرف بعد سبب الانفجار لكن وكالات أنباء روسية قالت إن المحققين فتحوا تحقيقا جنائيا للاشتباه في محاولة قتل.