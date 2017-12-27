البورصات العربية.. أبوظبى تقود مكاسب 6 بورصات وهبوط الدوحة

news image سيـــاســة

الاتحاد الدولي: 2017 العام الأقل فتكا بالصحفيين منذ عقد

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراق وكالات: أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام. وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 م

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

2 جنيه انخفاضًا بالذهب وعيار 21 يسجل 638 جنيها للجرام

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب انخفضت بنحو ٢ جنيه، اليوم الأحد، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1301 دولار. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 638 بدلا من 640 جنيها أمس. وأضاف واصف للمال أن عيار ١٨ سج

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

اعتقال 200 متظاهر في طهران

متابعات أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت الأحد، أن السلطات الإيرانية اعتقلت200 متظاهر في طهران، أمس، وفق ما نقلته وكالة أ ف ب  ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم".  وأشار&

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أول تعليق للرئيس الإيراني على احتجاجات الغلاء

متابعات قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج وفي انتقاد الحكومة لكن يجب ألا تؤدي أفعالهم إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وفي أول رد فعل علني على المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني ق

أسواق عربية

البورصات العربية.. أبوظبى تقود مكاسب 6 بورصات وهبوط الدوحة

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خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة أبوظبى وسط تعاملات متواضعة بينما هبط مؤشرا بورصتى مصر والدوحة فقط بنسبة طفيفة.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية فقد نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 14905 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بنسبة أقل لم تتجاوز 0.01% ليتوقف عند 8500 نقطة.

وقفز مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 1.2% ليصل إلى 4369 نقطة مع صعود أسهم شركتين بفضل ارتفاع أسعار النفط مساء أمس الثلاثاء متجاوزا 67 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2015 مما ساعد على ارتفاع سعر سهم شركة دانة غاز 2.6% وسعر سهم شركة أدنوك للتوزيع 2.4%.

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% ليسجل 7201 نقطة، وارتفعت أسهم 11 من 13 شركة بتروكيماويات والتي استفادت من صعود أسعار النفط ومنها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التى زاد سعر سهمها 0.6%.

وحققت أيضا أسهم شركات البناء أداء قوي، حيث يدر ارتفاع إيرادات النفط أموالا للحكومة لتستخدمها في زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية العام القادم، وزاد سهم شركة أبناء عبدالله الخضري 2.2%.

وزاد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.8% ليتقدم إلى 1295 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.7% ليصعد إلى 5040 نقطة بينما صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 6371 نقطة.

وكسب مؤشر سوق مال  دبي العام بأكثر من 0.4% ليزداد إلى 3346 نقطة مع صعود أسعار الأسهم بشكل عام على قائمته ومنها سهم شركة شعاع كابيتال التى قفز سعره 5.1% ولكن حجم التداول كان هزيلا باستثناء شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية التي تم تدول 268 مليون سهم من أسهمها، وهو ما يزيد عن نصف إجمالي حجم التداول في السوق بأكملها.
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