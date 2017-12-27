البورصات العربية.. أبوظبى تقود مكاسب 6 بورصات وهبوط الدوحة

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة أبوظبى وسط تعاملات متواضعة بينما هبط مؤشرا بورصتى مصر والدوحة فقط بنسبة طفيفة.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية فقد نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 14905 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بنسبة أقل لم تتجاوز 0.01% ليتوقف عند 8500 نقطة.



وقفز مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 1.2% ليصل إلى 4369 نقطة مع صعود أسهم شركتين بفضل ارتفاع أسعار النفط مساء أمس الثلاثاء متجاوزا 67 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2015 مما ساعد على ارتفاع سعر سهم شركة دانة غاز 2.6% وسعر سهم شركة أدنوك للتوزيع 2.4%.



وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% ليسجل 7201 نقطة، وارتفعت أسهم 11 من 13 شركة بتروكيماويات والتي استفادت من صعود أسعار النفط ومنها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التى زاد سعر سهمها 0.6%.



وحققت أيضا أسهم شركات البناء أداء قوي، حيث يدر ارتفاع إيرادات النفط أموالا للحكومة لتستخدمها في زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية العام القادم، وزاد سهم شركة أبناء عبدالله الخضري 2.2%.



وزاد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.8% ليتقدم إلى 1295 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.7% ليصعد إلى 5040 نقطة بينما صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 6371 نقطة.



وكسب مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.4% ليزداد إلى 3346 نقطة مع صعود أسعار الأسهم بشكل عام على قائمته ومنها سهم شركة شعاع كابيتال التى قفز سعره 5.1% ولكن حجم التداول كان هزيلا باستثناء شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية التي تم تدول 268 مليون سهم من أسهمها، وهو ما يزيد عن نصف إجمالي حجم التداول في السوق بأكملها.