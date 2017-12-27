مستقبل وطن يرسل وفودًا للكنائس

ولاء البري
شهد عام 2017 العديد من التأثيرات علي المصريين المقيمين بالخارج جاء أغلبها بالسلب خاصة علي العمالة المصرية بدول الخليج علي رأسهم السعودية وقطر .
ورصدت " المال " أهم 17 حدث لبعض ما تعرض له المصريين بالخارج وطريقة تعامل وزارة الهجرة مع اهم المشكلات وأهم الإنجازات التي صل عليها المصري
علي المصري
تأكد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻹسماعيلي، عن صفوف الدراويش، لتدريب منتخب أوغندا اﻷول، عقب الفوز علي الرجاء بخماسية نظيفة، في الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.
وتقدم المال في السطور التالية، كشف حساب المدير الفني الفرنسي مع الدراويش، خلال فتر
علي راشد
الرحيل سمة لا تفارق السنين، وفي 2017 رحل عدد كبير من المبدعين في المجال الأدبي والثقافي والفني، إلا أن ما يعزي جمهورهم هو بقاء أعمالهم خالدة تنبض بأسمائهم مهما مر الزمن على رحيلهم.
1- كريمة مختار:
بدأ العام برحيل الفنانة الكبيرة كريمة مختار أو "ماما نونا" كما أطلق عليها محبو
·سلامة : لم يعد هناك وقت للتمجيد ورسالتنا يجب ان تكون مباشرة في الاوبريت الجديد.
·نصار : الاوبريت لن يحل القضية لكن سيرفع معنويات الناس ويحمسهم لها
·القاسم : الفن سلاح مهم في خدمة القضية الوطنية ولا أمانع في الغناء للقدس مرة اخرى .
أحمد حمدي
لا يمكن أن ينسى الجمهور أوبريتات وطن