مستقبل وطن يرسل وفودًا للكنائس

سلوى عثمان



هنأ الدكتور نور أبو حتة، عضو المكتب التنفيذى بحزب مستقبل وطن، الأخوة المسيحين وجميع أطياف الشعب المصري بأعياد الميلاد المجيدة، قائلًا:" كل عام والمصريون جميعًا يدًا واحدة ونسيج واحد".





وأضاف أبو حتة، فى بيان لـ"مستقبل وطن" اليوم الأربعاء، أن الحزب سيرسل وفودا لجميع الكنائس المصرية بالمحافظات لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط ومشاركتهم احتفالاتهم، وذلك ضمن توجيهات الأمانة المركزية للحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد.





وشدد عضو المكتب التنفيذي، علي ضرورة تشديد القبضة الأمنية على جميع الكنائس ودور العبادة والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه إفساد فرحة المصريين.



