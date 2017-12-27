مستقبل وطن يرسل وفودًا للكنائس

news image ثقافة وفنون

أهم 17 في 2017.. المصريون بالخارج

ولاء البري   شهد عام 2017 العديد من التأثيرات علي المصريين المقيمين بالخارج جاء أغلبها بالسلب خاصة علي العمالة المصرية بدول الخليج علي رأسهم السعودية وقطر . ورصدت " المال " أهم 17 حدث لبعض ما تعرض له المصريين بالخارج وطريقة تعامل وزارة الهجرة مع اهم المشكلات وأهم الإنجازات التي صل عليها المصري

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image رياضة

بعد رحيله لتدريب أوغندا.. كشف حساب ديسابر مع اﻹسماعيلي

علي المصري تأكد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻹسماعيلي، عن صفوف الدراويش، لتدريب منتخب أوغندا اﻷول، عقب الفوز علي الرجاء بخماسية نظيفة، في الجولة 16 للدوري المصري الممتاز. وتقدم المال في السطور التالية، كشف حساب المدير الفني الفرنسي مع الدراويش، خلال فتر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image ثقافة وفنون

أهم 17 في 2017.. مبدعون راحلون

علي راشد الرحيل سمة لا تفارق السنين، وفي 2017 رحل عدد كبير من المبدعين في المجال الأدبي والثقافي والفني، إلا أن ما يعزي جمهورهم هو بقاء أعمالهم خالدة تنبض بأسمائهم مهما مر الزمن على رحيلهم.   1-  كريمة مختار: بدأ العام برحيل الفنانة الكبيرة كريمة مختار أو "ماما نونا" كما أطلق عليها محبو

news image ثقافة وفنون

عودة الأوبريتات الوطنية عن القدس

·سلامة : لم يعد هناك وقت للتمجيد ورسالتنا يجب ان تكون مباشرة في الاوبريت الجديد. ·نصار : الاوبريت لن يحل القضية لكن سيرفع معنويات الناس ويحمسهم لها ·القاسم : الفن سلاح مهم في خدمة القضية الوطنية ولا أمانع في الغناء للقدس مرة اخرى . أحمد حمدي لا يمكن أن ينسى الجمهور أوبريتات وطن

سيـــاســة

مستقبل وطن يرسل وفودًا للكنائس

inner image

سلوى عثمان

هنأ الدكتور نور أبو حتة، عضو المكتب التنفيذى بحزب مستقبل وطن، الأخوة المسيحين وجميع أطياف الشعب المصري بأعياد الميلاد المجيدة، قائلًا:" كل عام والمصريون جميعًا يدًا واحدة ونسيج واحد".
 
 
وأضاف أبو حتة، فى بيان لـ"مستقبل وطن" اليوم الأربعاء، أن الحزب سيرسل وفودا لجميع الكنائس المصرية بالمحافظات لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط ومشاركتهم احتفالاتهم، وذلك ضمن توجيهات الأمانة المركزية للحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد.
 
 
وشدد عضو المكتب التنفيذي، علي ضرورة تشديد القبضة الأمنية على جميع الكنائس ودور العبادة والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه إفساد فرحة المصريين.

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا