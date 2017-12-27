الإفراج عن رجل أعمال سعودي احتجز بسبب ديون بالمليارات

news image ثقافة وفنون

أهم 17 في 2017.. المصريون بالخارج

ولاء البري   شهد عام 2017 العديد من التأثيرات علي المصريين المقيمين بالخارج جاء أغلبها بالسلب خاصة علي العمالة المصرية بدول الخليج علي رأسهم السعودية وقطر . ورصدت " المال " أهم 17 حدث لبعض ما تعرض له المصريين بالخارج وطريقة تعامل وزارة الهجرة مع اهم المشكلات وأهم الإنجازات التي صل عليها المصري

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image رياضة

بعد رحيله لتدريب أوغندا.. كشف حساب ديسابر مع اﻹسماعيلي

علي المصري تأكد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻹسماعيلي، عن صفوف الدراويش، لتدريب منتخب أوغندا اﻷول، عقب الفوز علي الرجاء بخماسية نظيفة، في الجولة 16 للدوري المصري الممتاز. وتقدم المال في السطور التالية، كشف حساب المدير الفني الفرنسي مع الدراويش، خلال فتر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image ثقافة وفنون

أهم 17 في 2017.. مبدعون راحلون

علي راشد الرحيل سمة لا تفارق السنين، وفي 2017 رحل عدد كبير من المبدعين في المجال الأدبي والثقافي والفني، إلا أن ما يعزي جمهورهم هو بقاء أعمالهم خالدة تنبض بأسمائهم مهما مر الزمن على رحيلهم.   1-  كريمة مختار: بدأ العام برحيل الفنانة الكبيرة كريمة مختار أو "ماما نونا" كما أطلق عليها محبو

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عودة الأوبريتات الوطنية عن القدس

·سلامة : لم يعد هناك وقت للتمجيد ورسالتنا يجب ان تكون مباشرة في الاوبريت الجديد. ·نصار : الاوبريت لن يحل القضية لكن سيرفع معنويات الناس ويحمسهم لها ·القاسم : الفن سلاح مهم في خدمة القضية الوطنية ولا أمانع في الغناء للقدس مرة اخرى . أحمد حمدي لا يمكن أن ينسى الجمهور أوبريتات وطن

سيـــاســة

الإفراج عن رجل أعمال سعودي احتجز بسبب ديون بالمليارات

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رويترز

ذكرت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الصانع الذي تورطت الإمبراطورية التجارية المملوكة لعائلته في نزاع بشأن ديون بمليارات الدولارات جرى الإفراج عنه من مقر احتجازه في المنطقة الشرقية بالمملكة.
 
ويأتي الإفراج عن الصانع في الوقت الذي تعزز فيه الحكومة جهودها لإيجاد شركة تدير المستشفى الذي تمتلكه أسرته، والذي يضم 750 سريرا، وهو مسعى سلط الضوء على جهود المملكة الرامية إلى جلب مستثمرين من الخارج لقطاع الرعاية الصحية.
 
وبحسب المصادر، جرى الإفراج عن الصانع الأسبوع الماضي بعدما كان قد جرى احتجازه في أكتوبر بسبب عدم سداد ديون مرتبطة في جزء منها على الأقل بالمستشفى.
 
ووفق المصادر ذاتها، جرى أيضا إلغاء أمر بإلقاء القبض على أخيه مشعل للسبب ذاته، كان قد صدر في أكتوبر.
 
في الوقت نفسه، وافقت السلطات على خطة تهدف إلى استئناف العمليات في مستشفى سعد التخصصي بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية والتي جرى إغلاقها في الأسابيع الأخيرة بعدما لم تتمكن من سداد مستحقات العاملين والمتعاقدين وفق ما ذكرته المصادر.
 
وقالت المصادر إن لجنة خاصة شكلتها الحكومة لإيجاد حلول لمستقبل المستشفى خلصت إلى أنه يجب تشغيل المستشفى تحت توجيه وزارة الصحة لمدة 7 سنوات.

أضافت المصادر أن العائد سيتم إيداعه في حساب المحكمة التي تتولى تصفية مجموعة سعد، وهي الشركة العائلية المالكة للمستشفى.

ولم ترد وزارة العدل على طلب من رويترز للتعقيب.

كانت رويترز نقلت يوم الخميس عن مصادر على دراية بالموضوع أن شركة إن.إم.سي للرعاية الصحية المدرجة في لندن من بين الشركات التي تجري مباحثات مع الحكومة لتولي تشغيل المستشفى، وهي واحدة من أكبر منشآت علاج الأورام في منطقة الخليج.

وما زال معن الصانع، مالك مجموعة سعد ووالد عبد العزيز ومشعل في مركز احتجاز مدني بالخبر وفق ما ذكرته مصادر. وكانت السلطات اعتقلته أيضا في أكتوبر بسبب عدم سداد ديون.

ومرت مجموعة سعد، التي كان يعمل بها 12 ألف موظف في أوجها ولها اهتمامات في قطاعات تشمل القطاع المصرفي والرعاية الصحية، بصعوبات في عام 2009 بسبب الديون الكبيرة مما نتج عنه سلسلة من النزاعات القانونية الطويلة وقرارا من محكمة سعودية بتصفية الشركة.
 
وطرحت ريماس جروب، وهي شركة الاستشارات المالية التي عينتها مجموعة سعد، الشهر الماضي مقترحا بتسوية تشمل ديونا بأربعة مليارات دولار ضمن خطة لسداد جزء من الأموال المستحقة للدائنين.
 
ومن المعتقد أن الإجراء القانوني الذي يستهدف الأسرة منفصل عن حملة ضد الفساد يشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شملت احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين.
 
وذكرت صحيفة عكاظ يوم الثلاثاء أن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخص من أصحاب النفوذ كان قد جرى اعتقالهم منذ نوفمبر بتهم فساد بعد أن توصلوا إلى اتفاقات مع الحكومة.
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