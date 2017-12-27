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عناية تسدد 170 مليون جنيه تعويضات في 10 شهور

مروة عبد النبى : سددت شركة "عناية" – مصر  للرعاية الطبية 170 مليون جنيه تعويضات خلال الـ10 شهور الاولى من العام الجارى نيابة عن شركات التأمين التى تتعامل معها لمقدمى الخدمة المتعاقد معهم . وقال شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية  أن شركته تقوم بسداد 17 مليون ج

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news image سيـــاســة

برلماني: أزمة المراكب النيلية بالأقصر وأسوان تهديد للسياحة

ياسمين فواز تقدم النائب أكمل قرطام بسؤال إلى وزير السياحة الدكتور يحيى راشد، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بشأن شحوط عدد من المراكب والفنادق العائمة على نهر النيل، مطالبًا بتفسير ذلك؟، وكذلك عرض مستقبل الأمن المائى لمصر.  وقال "قرطام"، إن شحوط المراكب والفنادق عائمة أما

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news image سيـــاســة

السيسي و بن سلمان يبحثان المستجدات الإقليمية

تلقى  الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وصرح السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

news image اقتصاد وأسواق

بروتوكول بين البنك الأهلي والزراعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية

محمد سالم         وقع يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتورة، مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية سواء التسمين أو ادرار الالبان والذي من شأنه المس

استثمار

مصر للطيران تُسيّر 2121 رحلة بأعياد رأس السنة

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هاجر عمران

أكد صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركتى مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) التابعتين تسيران 2121 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 23 ديسمبر الحالي وحتى 28 فبراير 2018.

وأكد أن زيادة عدد الرحلات تستهدف  نقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد ورأس السنة، وكذلك إجازات نصف العام.

وقال شريف عزت، رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية، خلال بيان وزعته الشركة منذ قليل أن الشركة ستقوم بتسيير 507 رحلات داخلية إضافية ومنتظمة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان بواقع 91 رحلة جوية إلى شرم الشيخ و90 رحلة جوية إلى الغردقة و164 رحلة جوية إلى أسوان و158 رحلة جوية إلى الأقصر، وكذلك 4 رحلات جوية إلى أبوسمبل، وذلك بما يتناسب مع مواعيد حجز الفنادق والبرامج السياحية تيسيرا على المواطنين.

من جانبه، قال الطيار حلمي رزق، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس"، إنه من المقرر أن تنظم الشركة 1614 رحلة منتظمة وإضافية خلال فترة أعياد رأس السنة وإجازة نصف العام بواقع 392 رحلة جوية إلى شرم الشيخ و311 رحلة جوية إلى الغردقة و288  رحلة جوية إلى أسوان و392 رحلة جوية إلى الأقصر جميعهم من وإلى مطار القاهرة، خلال نفس الفترة، فضلا عن 231 رحلة جوية من أسوان إلى أبوسمبل.

وأضاف رزق أن الشركة اتخذت استعدادتها في حال زيادة الطلب على هذه الرحلات.
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