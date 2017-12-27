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الجيش والشرطة يواصلان الجهود لتأمين الكريسماس وعيد الميلاد

بدور إبراهيم :   واصلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية جهودهم المشتركة لتأمين الجبهة الداخلية وإحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى لتأمين المنشأت والاهداف الحيوية ودور العبادة ، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الاجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية . حيث واصلت قوات حما

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news image سيـــاســة

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان

متابعة / إيمان عوف، سلوى عثمان ،الصاوى أحمد ، ياسمين فواز، نجوى عبد العزيز شهد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة بحلوان اليوم الجمعة، إدانات محلية وعربية واسعة.  وكان هجوم إرهابي استهدف  كنيسة مارمينا بحلوان مما نتج استشهاد أمين شرطي وعدد من المواطنين ** تربص جبان  وأدان الدكتور

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news image بنـــوك

أرباح البنوك التركية تقفز 29%

رويترز قالت هيئة مراقبة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا، اليوم، إن صافي ربح البنوك في البلاد، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، ارتفع 29%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وأظهرت البيانات أن البنوك التركية، وتشمل بنوك إيش وجارانتي وأك، حققت صافي ربح مجمع بقيمة 45.2 مليار ليرة (11.97 مليار

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فتحي يسجل الهاتريك اﻷول في الدوري السعودي ويسحق الفيحاء

علي المصري سجل المصري مصطفى فتحي ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه التعاون إلى فوز عريض على ضيفه الفيحاء 4 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم. وسجل فتحي أهدافه في الدقائق 33 و55 و68 فيما سجل الهدف الرابع الحاجي كامارا في الدقيقة 26،

سيــارات

عز العرب تفتح باب الحجز على موديلات فولفو 2018

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أحمد عوض

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، عن فتح باب الحجز علي طرازات فولفو 2018، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من العام المقبل.

وأكد أحمد عبد الغني،مسئولي مبيعات الشركة، أن "عز العرب" تعتزم طرح موديلات فولفو "XC90" الجديدة في فبراير المقبل، بمبلغ تصل إلي مليونا و980 ألف جنيه، مضيفًا أن الشركة بصدد الكشف عن الشكل الجديد من فولفو XC60 بنهاية الربع اﻷول بأسعار تتراوح ما بين 1.3 و1.4 مليون جنيه لمختلف فئاتها.

في المقابل أكدت اﻷحمدي موتورز - الموزع المعتمد لسيارات فولفو، أنها بصدد عرض الشكل الجديد من فولفو XC60 خلال أبريل المقبل، بمبلغ 1.58 مليون جنيه، فضلا عن توفيمر موديلات فولفو XC90 الجديدة خلال مدة 45 يوما، بأسعار تتراوح ما بين 1.75 و1.98 مليون جنيه لمختلف فئاتها.

الشركة

الطراز

وقت اﻷستلام

اﻷسعار

عز العرب

XC90

فبراير 2018

1.980 مليون

XC60

مارس 2018

1.3 - 1.4 مليون

اﻷحمدي موتورز

XC90

منتصف فبراير

1.75 - 1.98

XC60

أبريل 2018

1.58 مليون جنيه


وتأتي فولفو xc60، بمواصفات جديدة، بفئتين؛ تنتمي إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات suv، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ليولد قوة قدرها 254 حصانا، بعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، بناقل حركة أتوماتيكي ثماني السرعات.



أما عن فولفو XC90، فمزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة قدرها 320 حصانا، بعزم أقصى للدوران 400 نيوتن متر، بناقل حركة أتوماتيكي ثماني السرعات.

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